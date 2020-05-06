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***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

06.05.2020 16:15
GÜNCEL HABERLER



***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.03.2020, 22.04.2020, 04.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
22.04.2020
Tescil Tarihi
04.05.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
06.05.2020 - Sayı:10072
Açıklamalar

01.01.2020 - 31.12.2020 faaliyet dönemine ilişkin Şirket finansal tablolarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile yürürlükte olan diğer mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesi için AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 22.04.2020 tarihli genel kurul kararı 04.05.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 06.05.2020 tarihli 10072 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843065


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Tam 2.562 2.608 5,10  
Yarım 1.250 1.275 2,50  
Çeyrek 623 638 1,30  
Gümüş.Ons 14,92 14,96 -0,02  
Gümüş Gr. 3,43 3,43 0,02  
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