***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKarden Partners Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021-31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından 11.03.2021 tarihinde gerçekleşen toplantıda Denetimden Sorumlu Komitemizin uygun görüşü ile Şirketimizin 01.01.2021 - 31.12.2021 faaliyet dönemine ilişkin finansal tablolarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile yürürlükte olan diğer mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesi için Karden Partners Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (eski ünvanı ile AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.) ‘nin görevlendirilmesine, görevlendirmenin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917549BIST