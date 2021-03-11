***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
11.03.2021 20:08
***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Karden Partners Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından 11.03.2021 tarihinde gerçekleşen toplantıda Denetimden Sorumlu Komitemizin uygun görüşü ile Şirketimizin 01.01.2021 - 31.12.2021 faaliyet dönemine ilişkin finansal tablolarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile yürürlükte olan diğer mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesi için Karden Partners Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (eski ünvanı ile AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.) ‘nin görevlendirilmesine, görevlendirmenin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917549
BIST
18:051.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -8,45
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.552
18:057,4858
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0187
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5540
En Düşük
7,4320
18:058,9918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0358
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
9,0340
En Düşük
8,8904
18:05415,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,41
|Açılış
|: 415,35
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,86
En Düşük
413,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TACTR
|27,50
|718.537
|% 10,00
|
|DITAS
|18,30
|51.589.175
|% 9,98
|
|RTALB
|23,60
|135.979.047
|% 9,97
|
|CASA
|175,30
|2.754.359
|% 9,97
|
|SANKO
|10,92
|29.937.118
|% 9,97
|
|BAKAB
|26,70
|86.294.483
|% -9,98
|
|METUR
|35,66
|41.633.999
|% -9,90
|
|KATMR
|4,51
|517.453.397
|% -9,80
|
|IZMDC
|2,78
|232.731.740
|% -9,74
|
|IZFAS
|7,87
|19.463.863
|% -8,91
|
|SASA
|44,90
|4.195.396.384
|% -3,36
|
|SISE
|7,72
|1.675.678.000
|% 0,39
|
|GARAN
|8,96
|1.271.861.873
|% -2,29
|
|KOZAL
|127,00
|1.265.525.489
|% -1,55
|
|EKGYO
|2,32
|1.058.590.743
|% -2,52
|
|EKGYO
|2,32
|1.058.590.743
|% -2,52
|
|SISE
|7,72
|1.675.678.000
|% 0,39
|
|DOHOL
|3,48
|667.987.776
|% 2,96
|
|TSKB
|1,70
|327.657.771
|% -0,58
|
|PETKM
|6,26
|896.478.017
|% 0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4811
|7,4858
|% -0,25
|
|Euro
|8,9775
|8,9918
|% 0,40
|
|Sterlin
|10,4244
|10,4766
|% 0,15
|
|Frank
|8,0603
|8,1088
|% 0,40
|
|Riyal
|1,9881
|1,9980
|% -0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|-0,36
|
|Altın Gr.
|415
|415
|-0,89
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|9,00
|
|Tam
|2.752
|2.824
|-1,13
|
|Yarım
|1.330
|1.366
|-0,55
|
|Çeyrek
|667
|683
|-0,28
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,13
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,03
|
|B. Petrol
|69,55
|69,55
|1,65
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KONYA
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 1, 197.00 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 946 adet işlem
-
17:58ISGSY
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 19.90 lira fiyatla işlem gören hissede 335, 999 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, KRDMD, EKGYO
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 52 kaybederek (% -0.91 ) 1, 360
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANKO, TACTR, VAKFN, SEKFK, DITAS, UFUK, TRILC, SANEL, MARTI, RTALB