***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
30.04.2021 12:21
***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Karden Partners Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
28.04.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim kuruluşu seçimi önerisine ilişkin kararı çerçevesinde 01.01.2021 - 31.12.2021 faaliyet dönemine ilişkin Şirket finansal tablolarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile yürürlükte olan diğer mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesi için Karden Partners
Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.(eski unvanı ile
AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.) seçilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933188
BIST
12:231.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,37
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
12:238,2583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0553
|Açılış
|: 8,2250
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|Önceki Kapanış
|: 8,1400
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8,2678
En Düşük
8,1830
12:239,9934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0296
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
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10,0244
En Düşük
9,9251
12:23468,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,61
|Açılış
|: 468,86
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
470,68
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler12:23
|INTEM
|44,26
|8.226.774
|% 9,99
|
|TIRE
|6,18
|1.848.531
|% 9,96
|
|BJKAS
|8,38
|82.179.705
|% 9,40
|
|SODSN
|30,48
|280.812
|% 9,25
|
|DIRIT
|5,00
|29.000
|% 8,93
|
|KRTEK
|11,71
|62.028.919
|% -9,92
|
|IHGZT
|1,94
|1.392.043
|% -9,77
|
|TKURU
|245,00
|35.525
|% -8,03
|
|FRIGO
|27,82
|60.538.179
|% -7,88
|
|FENER
|26,80
|34.536.650
|% -6,88
|
|KOZAL
|113,10
|564.393.870
|% 4,34
|
|THYAO
|12,23
|465.338.066
|% 2,09
|
|EREGL
|19,28
|386.920.841
|% 0,10
|
|PETKM
|6,64
|384.667.974
|% -0,90
|
|GARAN
|7,25
|358.797.524
|% 0,28
|
|EKGYO
|1,83
|175.553.250
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,11
|125.040.870
|% 0,48
|
|PETKM
|6,64
|384.667.974
|% -0,90
|
|GARAN
|7,25
|358.797.524
|% 0,28
|
|KRDMD
|7,18
|334.601.035
|% 0,84
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2539
|8,2583
|% 0,67
|
|Euro
|9,9865
|9,9934
|% 0,30
|
|Sterlin
|11,4194
|11,4766
|% 0,18
|
|Frank
|9,0277
|9,0821
|% 0,48
|
|Riyal
|2,1893
|2,2002
|% 0,42
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-3,11
|
|Altın Gr.
|468
|468
|0,96
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,98
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,47
|67,47
|-0,58
|