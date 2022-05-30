***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
30.05.2022 15:36
***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.03.2022 , 26.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
26.04.2022
Tescil Tarihi
30.05.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
30.05.2022 N10587
Açıklamalar
01.01.2022 - 31.12.2022 faaliyet dönemine ilişkin Şirket finansal tablolarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile yürürlükte olan diğer mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesi için Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 26.04.2022 tarihli genel kurul kararı 30.05.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 30.05.2022 tarihli 10587 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033338
BIST
15:342.527
En Yüksek
|Değişim
|: 3,62%
|| 88,25
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.531
En Düşük
2.467
15:3416,3952
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,2041
|Açılış
|: 16,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3963
En Düşük
16,2359
15:3417,6440
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,2352
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6759
En Düşük
17,4021
15:34977,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 12,69
|Açılış
|: 977,87
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler15:32
|THYAO
|49,52
|5.288.245.091
|% 10,00
|
|EGEPO
|9,46
|13.539.782
|% 10,00
|
|OZRDN
|10,68
|2.679.656
|% 9,99
|
|MZHLD
|66,60
|18.249.745
|% 9,99
|
|AGHOL
|39,00
|84.484.486
|% 9,98
|
|AKFGY
|2,48
|361.419.205
|% -9,49
|
|SERVE
|23,36
|939.192
|% -8,03
|
|DAGHL
|27,08
|5.786.716
|% -4,98
|
|UFUK
|38,20
|349.414
|% -4,74
|
|TDGYO
|7,33
|7.774.630
|% -3,55
|
|THYAO
|49,52
|5.288.245.091
|% 10,00
|
|EREGL
|34,52
|1.844.550.095
|% 4,99
|
|SISE
|21,06
|1.700.829.874
|% 3,24
|
|KARSN
|7,10
|1.662.533.896
|% 3,35
|
|SAHOL
|21,18
|1.547.545.171
|% 4,23
|
|KARSN
|7,10
|1.662.533.896
|% 3,35
|
|EKGYO
|2,67
|568.898.034
|% 3,49
|
|YKBNK
|4,57
|772.922.977
|% 2,93
|
|DOHOL
|3,93
|591.977.569
|% 3,15
|
|AKFGY
|2,48
|361.419.205
|% -9,49
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3830
|16,3941
|% 1,25
|
|Euro
|17,6216
|17,6442
|% 1,35
|
|Sterlin
|20,6493
|20,7528
|% 1,26
|
|Frank
|17,0074
|17,1099
|% 0,97
|
|Riyal
|4,3570
|4,3788
|% 1,24
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|2,20
|
|Altın Gr.
|977
|977
|11,95
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|34,00
|
|Tam
|6.459
|6.622
|32,56
|
|Yarım
|3.122
|3.203
|15,75
|
|Çeyrek
|1.566
|1.602
|7,87
|
|Gümüş.Ons
|22,06
|22,10
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|0,12
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,93
|
Seans Raporu
15:32
daha fazla
-
15:47MZHLD
Yüzde 9.99 oranında artışla 66.60 lira fiyatla işlem gören hissede 276, 624 adet işlem
-
15:44OZRDN
Yüzde 9.99 oranında artışla 10.68 lira fiyatla işlem gören hissede 256, 578 adet işlem
-
15:43MRGYO
Yüzde 6.77 oranında artışla 1.42 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 852, 064 adet işlem
-
15:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 83, 81 artarak (% 3.83 ) 2, 273
-
15:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AGHOL, THYAO, ALMAD, MZHLD, SANEL, EGEPO, CASA, OZRDN