***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
21.03.2023 07:33
***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından 20.03.2023 tarihinde gerçekleşen toplantıda Denetimden Sorumlu Komitemizin uygun görüşü ile Şirketimizin 01.01.2023 - 31.12.2023 faaliyet dönemine ilişkin finansal tablolarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile yürürlükte olan diğer mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesi için Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
‘
nin
görevlendirilmesine, görevlendirmenin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126542
BIST
10:514.938
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -37,90
|Açılış
|: 4.986
|
|Önceki Kapanış
|: 4.975
|
5.001
En Düşük
4.923
10:5119,0267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0220
|Açılış
|: 19,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,0389
En Düşük
18,9846
10:5120,4314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0833
|Açılış
|: 20,6400
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|Önceki Kapanış
|: 20,4900
|
20,4655
En Düşük
20,3199
10:511.208,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,00
|Açılış
|: 1.208,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.209,66
|
1.214,03
En Düşük
1.205,85
BIST En Aktif Hisseler10:49
|AKFYE
|14,33
|2.276.091
|% 9,98
|
|ONCSM
|119,50
|54.377.639
|% 7,95
|
|GLCVY
|23,92
|6.985.130
|% 6,22
|
|ULUSE
|178,10
|105.903.378
|% 5,76
|
|GOKNR
|24,90
|1.407.651.675
|% 5,69
|
|SDTTR
|124,50
|222.887.475
|% -6,53
|
|OZSUB
|17,75
|20.492.961
|% -6,53
|
|ALFAS
|310,20
|223.633.473
|% -5,91
|
|ESCAR
|98,70
|38.990.445
|% -5,55
|
|SMRTG
|86,80
|166.493.438
|% -5,14
|
|ASTOR
|55,75
|1.909.504.978
|% -4,62
|
|GOKNR
|24,78
|1.424.812.174
|% 5,18
|
|THYAO
|124,40
|847.243.937
|% -1,35
|
|KOZAL
|21,12
|825.959.228
|% 1,15
|
|ISCTR
|14,11
|729.186.431
|% 0,79
|
|GOKNR
|24,78
|1.424.812.174
|% 5,18
|
|METRO
|2,04
|107.535.376
|% 7,37
|
|ISCTR
|14,11
|729.186.431
|% 0,79
|
|KOZAL
|21,12
|825.959.228
|% 1,15
|
|ADESE
|1,55
|58.506.360
|% 3,33
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0209
|19,0285
|% 0,13
|
|Euro
|20,4078
|20,4202
|% 0,35
|
|Sterlin
|23,2289
|23,3454
|% -0,19
|
|Frank
|20,3718
|20,4945
|% -0,04
|
|Riyal
|5,0485
|5,0738
|% 0,08
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.976
|-3,44
|
|Altın Gr.
|1.208
|1.209
|-1,12
|
|Cumhuriyet
|8.109
|8.232
|-30,00
|
|Tam
|8.145
|8.235
|-7,00
|
|Yarım
|3.993
|4.030
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.996
|2.015
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,48
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|13,73
|13,75
|-0,04
|
|B. Petrol
|73,09
|73,09
|-0,70
|