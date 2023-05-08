***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
08.05.2023 14:57
***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21/03/2023 - 26/04/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
26.04.2023
Tescil Tarihi
08.05.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
08.05.2023 - N 10826
Açıklamalar
01.01.2023 - 31.12.2023 faaliyet dönemine ilişkin Şirket finansal tablolarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile yürürlükte olan diğer mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesi için Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 26.04.2023 tarihli genel kurul kararı 08.05.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 08.05.2023 tarihli 10826 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147991
BIST
16:074.488
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 87,09
|Açılış
|: 4.433
|
|Önceki Kapanış
|: 4.401
|
4.493
En Düşük
4.374
16:0719,5173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0035
|Açılış
|: 20,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5050
|
19,5596
En Düşük
19,4540
16:0721,5372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0371
|Açılış
|: 22,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4700
|
21,5659
En Düşük
21,4429
16:071.269,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,80
|Açılış
|: 1.269,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,25
|
1.272,30
En Düşük
1.262,37
BIST En Aktif Hisseler16:05
|BURCE
|75,40
|48.221.292
|% 9,99
|
|BURVA
|33,04
|32.703.395
|% 9,99
|
|OSMEN
|65,55
|5.570.593
|% 9,98
|
|AVHOL
|26,06
|105.073.574
|% 9,96
|
|PAMEL
|160,30
|85.759.808
|% 9,95
|
|POLHO
|8,10
|117.890.158
|% -10,00
|
|GRTRK
|25,22
|152.468.881
|% -9,99
|
|NETAS
|26,46
|18.757.003
|% -9,94
|
|LIDER
|65,45
|33.367.233
|% -9,03
|
|BRKO
|3,61
|1.234.667
|% -8,61
|
|KRDMD
|14,04
|1.913.040.022
|% 4,62
|
|THYAO
|128,10
|1.599.185.185
|% 2,07
|
|EREGL
|30,36
|1.389.171.924
|% 1,34
|
|EUPWR
|67,10
|1.155.304.674
|% -4,14
|
|ISCTR
|11,39
|1.128.646.616
|% 6,95
|
|KRDMD
|14,04
|1.913.040.022
|% 4,62
|
|EKGYO
|5,36
|628.962.093
|% 1,52
|
|ISCTR
|11,39
|1.128.646.616
|% 6,95
|
|KOZAL
|16,35
|1.071.635.201
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,68
|598.549.968
|% 5,22
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4919
|19,5173
|% 0,02
|
|Euro
|21,5313
|21,5372
|% 0,17
|
|Sterlin
|24,5906
|24,7139
|% 0,06
|
|Frank
|21,8468
|21,9784
|% 0,07
|
|Riyal
|5,1850
|5,2110
|% -0,06
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.022
|2.023
|4,82
|
|Altın Gr.
|1.271
|1.271
|4,49
|
|Cumhuriyet
|9.220
|9.359
|7,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.542
|4.614
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.250
|2.293
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|25,54
|25,57
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|16,11
|16,13
|0,01
|
|B. Petrol
|76,70
|76,70
|1,40
|