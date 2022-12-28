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***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Değerleme Raporu

28.12.2022 18:29
***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Değerleme Raporu


***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.12.2020
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Rehber Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, Yakuplu Mahallesi, 739 Ada, 2 Parsel'de yer alan taşınmaz ile Kocaeli ili, Körfez ilçesi, Kalburcu Köyü, 2498 Ada 90, 140, 146, 147, 201 ve 202 Parsel'de yer alan taşınmazların piyasa değerlerinin tespiti.
Rapor Tarihi
28.12.2022
Açıklamalar

Şirketimiz aktifinde kayıtlı bulunan, İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, Yakuplu Mahallesi, 739 Ada, 2 Parsel'de yer alan "betonarme karkas bina ve arsası" vasıflı taşınmaz ile Kocaeli ili, Körfez ilçesi, Kalburcu Köyü, 2498 Ada 90, 140, 146, 147, 201 ve 202 Parsel'de yer alan "tarla" vasıflı taşınmazlar, Maddi Duran Varlıklara İlişkin Muhasebe Standardı (TMS 16) gereğince yeniden değerlemeye tabi tutulmuştur.
15.12.2020 tarihli bir önceki değerleme raporuna göre piyasa değeri KDV Hariç 37.920.000 TL olan İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, Yakuplu Mahallesi, 739 Ada, 2 Parsel'de yer alan taşınmazın güncel piyasa değeri KDV Hariç 154.155.000 TL olarak, 15.12.2020 tarihli bir önceki değerleme raporuna göre piyasa değeri KDV Hariç 2.345.000 TL olan  Kocaeli ili, Körfez ilçesi, Kalburcu Köyü, 2498 Ada 90, 140, 146, 147, 201 ve 202 Parsel'de yer alan taşınmazın güncel piyasa değeri KDV Hariç 4.370.000 TL olarak belirlenmiştir.
Değerleme raporlarının özet kısımları ekte sunulmuş olup yeniden değerleme işleminin etkisi UFRS'ye göre hazırlanacak 31.12.2022 tarihinde sona eren hesap döneminde ait Şirketimiz finansal tablolarına yansıyacaktır.  
Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090877


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