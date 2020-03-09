***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28 71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 17.591.537 0 -1.005.847 0 16.585.690 0 0 0 0 0 16.585.690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.668.519 27.423.544 10.796.548 38.220.092 149.373.320 13.254.208 162.627.528Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-181.956 0 -181.956 -181.956 -15.545 -197.501Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar71.250.000 6.649.019 17.591.537 -1.005.847 16.585.690 16.585.690 16.668.519 27.241.588 10.796.548 38.038.136 149.191.364 13.238.663 162.430.027Transferler1.463.430 9.333.118 -10.796.548 -1.463.430 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)37 -319.044 0 -319.044 -319.044 -319.044 -4.545.913 -4.864.957Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 562.459 -1.101.541 539.082 -562.459 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -926.360 0 -926.360 0 0 0 0 0 -926.360 -926.360 -3.138.235 -4.064.595Dönem Karı (Zararı)11.329.096 11.329.096 11.329.096 0 11.329.096Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler28 71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 0 0 0 0 17.591.537 0 -2.251.251 0 15.340.286 0 0 0 0 0 15.340.286 18.694.408 31.581.912 11.329.096 42.911.008 154.844.721 5.554.515 160.399.236Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-32.549.112 37.865.879Dönem Karı (Zararı)11.329.096 -539.082Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)37 11.329.096 -539.082Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.192.795 -162.452Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9.998.484 9.237.240Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler294.716 -1.874.028Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler26 1.128.877 888.850Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler32 -834.161 -2.762.878Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-457.359 205.019Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler9 -1.302.347 -1.291.535Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler9 844.988 1.496.554Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 -1.504.811 -3.709.313Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler17 0 524.543Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler28 -3.138.235 -4.545.913İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-48.402.440 43.105.217Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-16.106.701 5.295.536İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9, 38 -4.213 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -16.102.488 5.295.536Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.022.684 -561.170İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10, 38 -29.777 -6.236İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -2.992.907 -554.934Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler14 23.898.344 -3.475.806Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler12 -25.344.853 -13.428.354Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13 -243.507 -7.610.937Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.560.763 -13.471.934İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9, 38 29.984 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 5.530.779 -13.471.934Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)26 802.125 -1.157.809Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler14 3.122.240 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10, 38 204.704 -29.646İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)204.704 -29.646Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)13 -38.703.423 77.230.229İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.430.552 315.108Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.257.552 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)24 173.000 315.108Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-31.880.549 42.403.683Ödenen Temettüler0 -3.891.253Vergi İadeleri (Ödemeleri)-668.563 -646.551YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-9.111.709 -10.276.725Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.842.336 9.761Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 1.842.336 9.761Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.954.045 -10.286.486Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -8.159.463 -9.893.572Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -2.794.582 -392.914Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.333.312 6.162.300Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 -3.333.312 6.162.300Kredilerden Nakit Girişleri-3.333.312 6.162.300Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-44.994.133 33.751.454NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-44.994.133 33.751.454DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 63.801.291 30.049.837DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 18.807.158 63.801.291Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 18.807.158 63.801.291Ticari Alacaklar83.773.637 67.677.763İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar9, 38 4.213 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 83.769.424 67.677.763Diğer Alacaklar3.660.411 637.727İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar10, 38 40.775 10.998İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 3.619.636 626.729Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar3.219.348 27.117.692Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları14 3.219.348 27.117.692Stoklar12 85.586.294 60.241.441Peşin Ödenmiş Giderler13.490.602 13.213.722İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 13.490.602 13.213.722Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar36 166.933 223.354Diğer Dönen Varlıklar3.652.013 2.823.341İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar27 3.652.013 2.823.341ARA TOPLAM212.356.396 235.736.331TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR212.356.396 235.736.331DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller16 510.000 510.000Maddi Duran Varlıklar17 61.978.200 63.693.994Kullanım Hakkı Varlıkları20, 38 18.396.896 21.024.896Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 3.153.438 953.971Peşin Ödenmiş Giderler44.201 77.574İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 44.201 77.574Ertelenmiş Vergi Varlığı36 1.622.975 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar36 4.644.241 5.018.471TOPLAM DURAN VARLIKLAR90.349.951 91.278.906TOPLAM VARLIKLAR302.706.347 327.015.237KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 9.181.440 8.871.429Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 2.437.723İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 0 2.437.723Ticari Borçlar34.433.888 30.175.472İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9, 38 29.984 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 34.403.904 30.175.472Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 3.618.387 2.816.262Diğer Borçlar1.364.128 1.159.424İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 1.364.128 1.159.424Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler3.122.240 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri14 3.122.240 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 81.112.308 119.815.731İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)81.112.308 119.815.731Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü36 1.487.319 668.563Kısa Vadeli Karşılıklar3.797.059 3.118.658Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar26 2.452.951 1.947.550Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar24 1.344.108 1.171.108ARA TOPLAM138.116.769 169.063.262TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER138.116.769 169.063.262UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 0 1.205.600İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 0 1.205.600Uzun Vadeli Karşılıklar4.190.342 2.640.506Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar26 4.190.342 2.640.506Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü36 0 971.134TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.190.342 4.817.240TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER142.307.111 173.880.502ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar154.844.721 144.441.985Ödenmiş Sermaye28 71.250.000 71.250.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)28 6.649.019 6.649.019Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15.340.286 16.266.646Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15.340.286 16.266.646Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)28 17.591.537 17.591.537Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)28 -2.251.251 -1.324.891Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18.694.408 18.131.949Yasal Yedekler28 18.694.408 18.131.949Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28 31.581.912 32.683.453Net Dönem Karı veya Zararı37 11.329.096 -539.082Kontrol Gücü Olmayan Paylar28 5.554.515 8.692.750TOPLAM ÖZKAYNAKLAR160.399.236 153.134.735TOPLAM KAYNAKLAR302.706.347 327.015.237Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 351.652.702 275.612.157Satışların Maliyeti29 -296.815.113 -239.258.342TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)54.837.589 36.353.815BRÜT KAR (ZARAR)54.837.589 36.353.815Genel Yönetim Giderleri30 -18.451.356 -16.263.529Pazarlama Giderleri30 -26.010.157 -20.564.936Araştırma ve Geliştirme Giderleri30 -158.065 -2.367.784Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 47.489.554 62.369.164Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -44.183.071 -57.380.757ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.524.494 2.145.973Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33 874.925 200.041FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)14.399.419 2.346.014Finansman Gelirleri34 367.420 4.595.255Finansman Giderleri34 -4.246.346 -11.311.770SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.520.493 -4.370.501Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.245.575 -688.868Dönem Vergi (Gideri) Geliri36 -4.587.081 -1.948.348Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri36 2.341.506 1.259.480SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)8.274.918 -5.059.369DÖNEM KARI (ZARARI)8.274.918 -5.059.369Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar28 -3.054.178 -4.520.287Ana Ortaklık Payları37 11.329.096 -539.082Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 37 0,15900000 -0,00800000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.010.412 -344.670Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26 -1.263.015 -430.837Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler252.603 86.167Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri36 252.603 86.167Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.010.412 -344.670TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.264.506 -5.404.039Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-3.138.230 -4.545.913Ana Ortaklık Payları10.402.736 -858.126http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825827BIST