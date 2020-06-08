***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 0 0 0 0 17.591.537 0 -1.324.891 0 16.266.646 0 0 0 0 0 16.266.646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.131.949 0 0 0 32.683.453 -539.082 32.144.371 144.441.985 8.692.750 153.134.735Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-539.082 539.082 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)22 -681.759 -681.759 -681.759 -681.759 -70.156 -751.915Dönem Karı (Zararı)-450.216 -450.216 -450.216 -450.216Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler16 71.250.000 6.649.019 17.591.537 -2.006.650 15.584.887 15.584.887 18.131.949 32.144.371 -450.216 31.694.155 143.310.010 8.622.594 151.932.604Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 0 0 0 0 17.591.537 -2.251.251 15.340.286 15.340.286 18.694.408 0 0 0 31.581.912 11.329.096 42.911.008 154.844.721 5.554.515 160.399.236Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler11.329.096 -11.329.096 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)22 -422.354 -422.354 -422.354 -422.354 -105.157 -527.511Dönem Karı (Zararı)1.385.691 1.385.691 1.385.691 -298.746 1.086.945Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler16 71.250.000 6.649.019 17.591.537 -2.673.605 14.917.932 14.917.932 18.694.408 42.911.008 1.385.691 44.296.699 155.808.058 5.150.612 160.958.670Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-20.010.776 8.381.153Dönem Karı (Zararı)1.385.691 -450.216Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)22 1.385.691 -450.216Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.069.412 2.186.712Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3 2.529.153 2.519.297Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.953.777 837.918Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 1.953.777 1.232.019Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14 0 -394.101Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.105 364.019Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler6 -673.999 -1.580.394Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler6 677.104 1.944.413Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 3.987.280 -1.464.366Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler16 -403.903 -70.156İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-27.978.560 7.313.220Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.271.693 -571.227İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6, 23 -6.062 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -6.265.631 -571.227Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.378.795 -25.195İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)23 29.606 1.543İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.349.189 -26.738Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler9 2.576.557 14.436.772Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -10.207.394 -4.788.853Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -984.209 -8.154.449Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.505.244 1.011.049İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6, 23 -29.984 12.180İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -1.475.260 998.869Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 132.886 2.149.490Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler9 -2.958.874 80.298Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-427.061 706.250İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)23 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-427.061 706.250Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 -9.323.994 3.586.255İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-388.329 -1.117.170Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-388.329 -1.185.170Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 68.000Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-18.523.457 9.049.716Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.487.319 -668.563YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.490.938 -2.734.608Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10.336 1.292.179Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10.336 1.292.179Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.501.274 -4.026.787Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları3 -1.888.448 -4.026.787Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları3 -612.826 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.409.010 -8.440.883Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 9.409.010 -8.440.883Kredilerden Nakit Girişleri9.409.010 -8.440.883Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-13.092.704 -2.794.338NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-13.092.704 -2.794.338DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 18.807.158 63.801.291DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.714.454 61.006.953Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.714.454 18.807.158Ticari Alacaklar89.368.226 83.773.637İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6, 23 10.275 4.213İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 89.357.951 83.769.424Diğer Alacaklar2.281.616 3.660.411İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar23 11.169 40.775İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.270.447 3.619.636Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar642.791 3.219.348Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları9 642.791 3.219.348Stoklar7 95.793.688 85.586.294Peşin Ödenmiş Giderler14.444.763 13.490.602İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8, 23 14.992 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 14.429.771 13.490.602Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 171.556 166.933Diğer Dönen Varlıklar4.697.342 3.652.013İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar4.697.342 3.652.013ARA TOPLAM213.114.436 212.356.396TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR213.114.436 212.356.396DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 510.000 510.000Maddi Duran Varlıklar11 61.570.282 61.978.200Kullanım Hakkı Varlıkları13 17.739.896 18.396.896Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 3.523.141 3.153.438Peşin Ödenmiş Giderler74.249 44.201İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 74.249 44.201Ertelenmiş Vergi Varlığı21 0 1.622.975Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar21 5.017.008 4.644.241Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR88.434.576 90.349.951TOPLAM VARLIKLAR301.549.012 302.706.347KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 17.126.166 9.181.440İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar17.126.166 9.181.440Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 1.464.284 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.464.284 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar32.254.645 34.433.888İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6, 23 0 29.984İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 32.254.645 34.403.904Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 3.751.273 3.618.387Diğer Borçlar937.067 1.364.128İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar937.067 1.364.128Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler163.366 3.122.240Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri9 163.366 3.122.240Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 71.788.314 81.112.308İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)71.788.314 81.112.308Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 882.938 1.487.319Kısa Vadeli Karşılıklar4.006.535 3.797.059Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 2.662.427 2.452.951Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 1.344.108 1.344.108Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM132.374.588 138.116.769TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER132.374.588 138.116.769UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar15 6.356.997 4.190.342Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 6.356.997 4.190.342Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 1.858.757 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.215.754 4.190.342TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER140.590.342 142.307.111ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar155.808.058 154.844.721Ödenmiş Sermaye16 71.250.000 71.250.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 6.649.019 6.649.019Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14.917.932 15.340.286Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14.917.932 15.340.286Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 17.591.537 17.591.537Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -2.673.605 -2.251.251Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18.694.408 18.694.408Yasal Yedekler16 18.694.408 18.694.408Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 42.911.008 31.581.912Net Dönem Karı veya Zararı22 1.385.691 11.329.096Kontrol Gücü Olmayan Paylar16 5.150.612 5.554.515TOPLAM ÖZKAYNAKLAR160.958.670 160.399.236TOPLAM KAYNAKLAR301.549.012 302.706.347Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 86.882.195 69.972.863Satışların Maliyeti17 -69.455.315 -58.244.575TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)17.426.880 11.728.288BRÜT KAR (ZARAR)17.426.880 11.728.288Genel Yönetim Giderleri-5.092.497 -4.809.315Pazarlama Giderleri-6.494.532 -6.018.802Araştırma ve Geliştirme Giderleri-101.974 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 11.308.521 13.817.652Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -9.972.263 -14.670.409ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.074.135 47.414Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 6.514 666.982Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)