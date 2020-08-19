***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 17.591.537 0 -1.324.891 0 16.266.646 0 0 0 0 0 16.266.646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.131.949 0 0 0 32.683.453 -539.082 32.144.371 144.441.985 8.692.750 153.134.735Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 562.459 -1.101.541 539.082 -562.459 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -690.890 0 -690.890 0 0 0 0 0 -690.890 0 0 0 -690.890 661.244 -29.646Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 6.901.335 6.901.335 6.901.335 6.901.335Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler16 71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 BENZERLERİ4 18.807.158 63.801.291DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 29.244.917 37.999.145Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 29.244.917 18.807.158Ticari Alacaklar95.663.805 83.773.637İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6, 23 1.416 4.213İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 95.662.389 83.769.424Diğer Alacaklar3.460.930 3.660.411İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar23 0 40.775İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.460.930 3.619.636Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar729.823 3.219.348Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları9 729.823 3.219.348Stoklar7 80.665.689 85.586.294Peşin Ödenmiş Giderler12.579.504 13.490.602İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 12.579.504 13.490.602Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 10.355 166.933Diğer Dönen Varlıklar2.659.645 3.652.013İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar2.659.645 3.652.013ARA TOPLAM225.014.668 212.356.396TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR225.014.668 212.356.396DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 510.000 510.000Maddi Duran Varlıklar11 59.474.393 61.978.200Kullanım Hakkı Varlıkları13 17.082.896 18.396.896Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 3.822.981 3.153.438Peşin Ödenmiş Giderler40.624 44.201İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 40.624 44.201Ertelenmiş Vergi Varlığı21 0 1.622.975Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar21 4.205.368 4.644.241Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR85.136.262 90.349.951TOPLAM VARLIKLAR310.150.930 302.706.347KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 36.058.707 9.181.440İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar36.058.707 9.181.440Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 7.009.935 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7.009.935 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar27.644.478 34.433.888İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6, 23 16.402 29.984İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 27.628.076 34.403.904Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 6.282.046 3.618.387Diğer Borçlar728.595 1.364.128İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar728.595 1.364.128Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 3.122.240Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri9 0 3.122.240Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)55.107.341 81.112.308İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 55.107.341 81.112.308Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 2.184.707 1.487.319Kısa Vadeli Karşılıklar3.473.001 3.797.059Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 2.173.893 2.452.951Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 1.299.108 1.344.108Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM138.488.810 138.116.769TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER138.488.810 138.116.769UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 3.198.398 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.198.398 0Uzun Vadeli Karşılıklar6.283.964 4.190.342Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 6.283.964 4.190.342Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 1.585.839 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.068.201 4.190.342TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER149.557.011 142.307.111ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar157.752.959 154.844.721Ödenmiş Sermaye16 71.250.000 71.250.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 6.649.019 6.649.019Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15.076.965 15.340.286Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15.076.965 15.340.286Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 17.591.537 17.591.537Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -2.514.572 -2.251.251Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19.678.009 18.694.408Yasal Yedekler16 19.678.009 18.694.408Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 41.927.407 31.581.912Net Dönem Karı veya Zararı22 3.171.559 11.329.096Kontrol Gücü Olmayan Paylar16 2.840.960 5.554.515TOPLAM ÖZKAYNAKLAR160.593.919 160.399.236TOPLAM KAYNAKLAR310.150.930 302.706.347Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 174.348.843 163.096.081 87.466.648 93.123.218Satışların Maliyeti17 -141.832.092 -133.739.523 -72.472.368 -75.501.230TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)32.516.751 29.356.558 14.994.280 17.621.988BRÜT KAR (ZARAR)32.516.751 29.356.558 14.994.280 17.621.988Genel Yönetim Giderleri-9.242.823 -9.223.639 -4.150.326 -4.414.324Pazarlama Giderleri-12.824.467 -12.155.021 -6.329.935 -6.136.219Araştırma ve Geliştirme Giderleri-104.329 -77.511 -2.355 -77.511Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 18.391.813 28.065.575 7.751.613 14.603.558Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -18.787.201 -25.800.705 -9.387.668 -11.479.649ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.949.744 10.165.257 2.875.609 10.117.843Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 521.364 702.575 514.850 35.593Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.471.108 10.867.832 3.390.459 10.153.436Finansman Gelirleri20 86.880 43.680 0 25.760Finansman Giderleri20 -3.721.943 -2.104.236 -2.137.907 -933.551SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.836.045 8.807.276 1.252.552 9.245.645Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.350.880 -1.178.516 -1.854.332 -1.162.545Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -3.069.445 -1.796.300 -2.186.507 -1.668.172Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -3.281.435 617.784 332.175 505.627SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)485.165 7.628.760 -601.780 8.083.100DÖNEM KARI (ZARARI)485.165 7.628.760 -601.780 8.083.100Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar16 -2.686.394 727.425 -2.387.648 731.549Ana Ortaklık Payları22 3.171.559 6.901.335 1.785.868 7.351.551Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 22 0,04500000 0,09700000 0,02500000 0,10300000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-263.321 -757.066 159.034 -9.275Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -329.151 -946.332 198.792 -11.594Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler65.830 189.266 -39.758 2.319Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 65.830 189.266 -39.758 2.319Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-263.321 -757.066 159.034 -9.275TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)221.844 6.871.694 -442.746 8.073.825Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.713.555 661.249 2.309.652 731.406Ana Ortaklık Payları-2.491.711 6.210.445 -2.752.398 7.342.419http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870012BIST