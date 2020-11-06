***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 0 0 0 0 17.591.537 0 -1.324.891 0 16.266.646 0 0 0 0 0 16.266.646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.131.949 0 0 0 32.683.453 -539.082 32.144.371 144.441.985 8.692.750 153.134.735Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 562.459 -1.101.541 539.082 -562.459 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -707.322 0 -707.322 0 0 0 0 0 -707.322 0 0 0 0 0 0 0 -707.322 -861.837 -1.569.159Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 10.011.959 10.011.959 10.011.959 10.011.959Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler16 71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 0 0 0 0 17.591.537 0 -2.032.213 0 15.559.324 0 0 0 0 0 15.559.324 18.694.408 0 0 0 31.581.912 10.011.959 41.593.871 153.746.622 7.830.913 161.577.535Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 0 0 0 0 17.591.537 0 -2.251.251 0 15.340.286 0 0 0 0 0 15.340.286 18.694.408 0 0 0 31.581.912 11.329.096 42.911.008 154.844.721 5.554.515 160.399.236Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 983.601 10.345.495 -11.329.096 -983.601 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -439.808 0 -439.808 0 0 0 0 0 -439.808 0 0 0 0 0 0 0 -439.808 -44.671 -484.479Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.244.702 14.244.702 14.244.702 -2.974.290 11.270.412Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler16 71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 0 0 0 0 17.591.537 0 -2.691.059 0 14.900.478 0 0 0 0 0 14.900.478 19.678.009 0 0 0 41.927.407 14.244.702 56.172.109 168.649.615 2.535.554 171.185.169Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.231.889 -32.012.985Dönem Karı (Zararı)14.244.702 10.011.959Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)22 14.244.702 10.011.959Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler11.894.568 2.573.263Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3 7.582.308 7.120.916Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.389.721 294.801Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 1.325.721 1.056.913Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14 64.000 -762.112Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler381.327 -525.364Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler6 -585.059 -1.380.901Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler6 966.386 855.537Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 5.560.173 -3.455.253Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler16 -3.018.961 -861.837İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-28.883.840 -43.929.644Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-11.708.659 -15.622.326İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6, 23 2.797 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -11.711.456 -15.622.326Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.891.605 -1.566.899İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)23 -11.965 -5.412İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.903.570 -1.561.487Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler9 -3.403.041 23.855.813Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -14.213.817 -29.621.172Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -3.216.185 1.473.105Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.566.273 747.626İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6, 23 40 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -8.566.313 747.626Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 2.573.708 1.077.791Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler9 -3.122.240 3.368.180Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-482.581 -20.781İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)23 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-482.581 -20.781Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 10.090.021 -29.396.831İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.273.622 1.775.850Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.337.622 1.727.850Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-64.000 48.000Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.744.570 -31.344.422Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.487.319 -668.563YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.361.362 -6.662.894Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri19.546 1.665.439Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri19.546 1.665.439Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.380.908 -8.328.333Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları3 -2.651.286 -6.679.505Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları3 -1.729.622 -1.648.828FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI35.145.002 -8.940.894Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri35.145.002 -8.940.894Kredilerden Nakit Girişleri5 35.145.002 -8.940.894YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)26.551.751 -47.616.773NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)26.551.751 -47.616.773DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 18.807.158 63.801.291DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 45.358.909 16.184.518Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 45.358.909 18.807.158Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar94.451.910 83.773.637İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6, 23 1.416 4.213İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 94.450.494 83.769.424Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar1.768.806 3.660.411İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar23 52.740 40.775İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.716.066 3.619.636Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar6.622.389 3.219.348Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları9 6.622.389 3.219.348Türev Araçlar0 0Stoklar7 99.800.111 85.586.294Peşin Ödenmiş Giderler16.723.506 13.490.602İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 16.723.506 13.490.602Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 19.996 166.933Diğer Dönen Varlıklar4.285.391 3.652.013İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar4.285.391 3.652.013ARA TOPLAM269.031.018 212.356.396TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR269.031.018 212.356.396DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 510.000 510.000Maddi Duran Varlıklar11 57.797.152 61.978.200Kullanım Hakkı Varlıkları13 16.425.896 18.396.896Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 4.113.540 3.153.438Peşin Ödenmiş Giderler27.482 44.201İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 27.482 44.201Ertelenmiş Vergi Varlığı21 0 1.622.975Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar21 4.905.431 4.644.241Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR83.779.501 90.349.951TOPLAM VARLIKLAR352.810.519 302.706.347KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 33.862.553 9.181.440İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar33.862.553 9.181.440Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 9.653.810 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9.653.810 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar25.282.556 34.433.888İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6, 23 30.024 29.984İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 25.252.532 34.403.904Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 6.192.095 3.618.387Diğer Borçlar881.547 1.364.128İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar881.547 1.364.128Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 3.122.240Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri9 0 3.122.240Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)91.202.329 81.112.308İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 91.202.329 81.112.308Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 3.260.015 1.487.319Kısa Vadeli Karşılıklar3.283.635 3.797.059Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 2.003.527 2.452.951Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 1.280.108 1.344.108Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM173.618.540 138.116.769TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER173.618.540 138.116.769UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 810.079 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar810.079 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 6.405.295 4.190.342Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 791.436 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.006.810 4.190.342TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER181.625.350 142.307.111ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar168.649.615 154.844.721Ödenmiş Sermaye16 71.250.000 71.250.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 6.649.019 6.649.019Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14.900.478 15.340.286Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14.900.478 15.340.286Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 17.591.537 17.591.537Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -2.691.059 -2.251.251Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19.678.009 18.694.408Yasal Yedekler16 19.678.009 18.694.408Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 41.927.407 31.581.912Net Dönem Karı veya Zararı22 14.244.702 11.329.096Kontrol Gücü Olmayan Paylar16 2.535.554 5.554.515TOPLAM ÖZKAYNAKLAR171.185.169 160.399.236TOPLAM KAYNAKLAR352.810.519 302.706.347Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 237.660.192 251.143.650 63.311.349 88.047.569Satışların Maliyeti17 -184.372.219 -210.851.680 -42.650.713 -77.112.157TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)53.287.973 40.291.970 20.660.636 10.935.412BRÜT KAR (ZARAR)53.287.973 40.291.970 20.660.636 10.935.412Genel Yönetim Giderleri-13.521.408 -13.858.418 -4.278.585 -4.634.779Pazarlama Giderleri-19.112.079 -18.632.369 -6.287.612 -6.477.348Araştırma ve Geliştirme Giderleri-177.094 -130.043 -72.765 -52.532Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 38.165.405 38.338.863 19.884.178 10.273.288Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -32.161.351 -33.759.680 -13.374.150 -7.958.975ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)26.481.446 12.250.323 16.531.702 2.085.066Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 524.434 783.200 3.070 80.625Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)27.005.880 13.033.523 16.534.772 2.165.691Finansman Gelirleri20 86.880 283.280 0 239.600Finansman Giderleri20 -6.951.414 -3.066.112 -3.229.471 -961.876SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)20.141.346 10.250.691 13.305.301 1.443.415Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-8.870.934 -1.024.320 -2.520.054 154.196Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -6.335.403 -3.094.931 -3.265.958 -1.298.631Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -2.535.531 2.070.611 745.904 1.452.827SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)11.270.412 9.226.371 10.785.247 1.597.611DÖNEM KARI (ZARARI)11.270.412 9.226.371 10.785.247 1.597.611Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar16 -2.974.290 -785.588 -287.896 -1.513.013Ana Ortaklık Payları22 14.244.702 10.011.959 11.073.143 3.110.624Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-439.808 -783.566 -176.487 -26.500Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -549.760 -979.457 -220.609 -33.125Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler109.952 195.891 44.122 6.625Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 109.952 195.891 44.122 6.625Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-439.808 -783.566 -176.487 -26.500TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.830.604 8.442.805 10.608.760 1.571.111Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-3.018.961 -861.832 -5.732.516 -1.523.081Ana Ortaklık Payları13.849.565 9.304.637 16.341.276 3.094.192http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886890BIST