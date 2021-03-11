***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller16 2.891.802 510.000Maddi Duran Varlıklar17 72.850.010 61.978.200Kullanım Hakkı Varlıkları20 30.353.053 18.396.896Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 4.358.764 3.153.438Peşin Ödenmiş Giderler817.745 44.201İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 817.745 44.201Ertelenmiş Vergi Varlığı36 0 1.622.975Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar36 5.785.085 4.644.241Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR117.056.459 90.349.951TOPLAM VARLIKLAR398.036.093 302.706.347KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 23.391.467 9.181.440İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar23.391.467 9.181.440Banka Kredileri23.391.467 9.181.440Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 9.563.334 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9.563.334 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar9.563.334İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar40.842.448 34.433.888İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9, 38 15.012 29.984İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 40.827.436 34.403.904Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 3.003.125 3.618.387Diğer Borçlar1.274.141 1.364.128İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 1.274.141 1.364.128Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler17.410.969 3.122.240Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri14 17.410.969 3.122.240Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 77.742.889 81.112.308İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)77.742.889 81.112.308Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü36 685.365 1.487.319Kısa Vadeli Karşılıklar3.682.665 3.797.059Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar26 2.204.665 2.452.951Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar24 1.478.000 1.344.108ARA TOPLAM177.596.403 138.116.769TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER177.596.403 138.116.769UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 14.424.737 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar14.424.737 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar14.424.737Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar6.595.449 4.190.342Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar26 6.595.449 4.190.342Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü36 4.082.874 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER25.103.060 4.190.342TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER202.699.463 142.307.111ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar191.232.297 154.844.721Ödenmiş Sermaye27 71.250.000 71.250.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 6.649.019 6.649.019Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27.808.966 15.340.286Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27.808.966 15.340.286Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)27 30.741.304 17.591.537Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 -2.932.338 -2.251.251Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19.678.009 18.694.408Yasal Yedekler27 19.678.009 18.694.408Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 41.927.407 31.581.912Net Dönem Karı veya Zararı37 23.918.896 11.329.096Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 4.104.333 5.554.515TOPLAM ÖZKAYNAKLAR195.336.630 160.399.236TOPLAM KAYNAKLAR398.036.093 302.706.347Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 341.064.809 351.652.702Satışların Maliyeti29 -263.362.598 -296.815.113TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)77.702.211 54.837.589Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)77.702.211 54.837.589Genel Yönetim Giderleri30 -18.480.241 -18.451.356Pazarlama Giderleri30 -26.314.980 -26.010.157Araştırma ve Geliştirme Giderleri30 -121.381 -158.065Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 58.036.916 47.489.554Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -50.254.799 -44.183.071ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)40.567.726 13.524.494Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33 3.349.533 874.925FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)43.917.259 14.399.419Finansman Gelirleri34 155.180 367.420Finansman Giderleri34 -10.060.541 -4.246.346SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)34.011.898 10.520.493Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-11.473.856 -2.245.575Dönem Vergi (Gideri) Geliri36 -7.041.488 -4.587.081Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri36 -4.432.368 2.341.506SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)22.538.042 8.274.918DÖNEM KARI (ZARARI)22.538.042 8.274.918Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar27 -1.380.854 -3.054.178Ana Ortaklık Payları37 23.918.896 11.329.096Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar12.399.352 -1.010.412Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)14.610.852 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26 -938.019 -1.263.015Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.273.481 252.603Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-1.461.085 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi187.604 252.603Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.399.352 -1.010.412TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)34.937.394 7.264.506Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.450.182 -3.138.230Ana Ortaklık Payları36.387.576 10.402.736http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917542BIST