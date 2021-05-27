***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 0 0 0 0 17.591.537 0 -2.251.251 0 15.340.286 0 0 0 0 0 15.340.286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.694.408 0 0 0 31.581.912 11.329.096 42.911.008 154.844.721 5.554.515 160.399.236Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.329.096 -11.329.096 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -422.354 0 -422.354 0 0 0 0 0 -422.354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -422.354 -105.157 -527.511Dönem Karı (Zararı)1.385.691 1.385.691 1.385.691 -298.746 1.086.945Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler27 71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 0 0 0 0 17.591.537 0 -2.673.605 0 14.917.932 0 0 0 0 0 14.917.932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.694.408 0 0 0 42.911.008 1.385.691 44.296.699 155.808.058 5.150.612 160.958.670Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 0 0 0 0 30.741.304 0 -2.932.338 0 27.808.966 0 0 0 0 0 27.808.966 19.678.009 0 4.104.333 195.336.630Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler23.918.896 -23.918.896 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.269 0 -12.269 0 0 0 0 0 -12.269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.269 -3.369 -15.638Dönem Karı (Zararı)8.681.366 8.681.366 8.681.366 2.084.854 10.766.220Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler27 71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 0 0 0 0 30.741.304 0 -2.944.607 0 27.796.697 0 0 0 0 0 27.796.697 19.678.009 0 0 0 65.846.303 8.681.366 74.527.669 199.901.394 6.185.818 206.087.212Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI53.585.794 -20.010.776Dönem Karı (Zararı)8.681.366 1.385.691Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)22 8.681.366 1.385.691Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler17.670.636 8.069.412Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3 3.324.060 2.529.153Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-61.632 1.953.777Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 771.849 1.953.777Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14 -833.481 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler80.212 3.105Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler6 -382.810 -673.999Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler6 463.022 677.104Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 12.246.511 3.987.280Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler16 2.081.485 -403.903İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler34.275.280 -27.978.560Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11.997.244 -6.271.693İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6, 23 -4.248 -6.062İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 12.001.492 -6.265.631Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-271.136 1.378.795İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)23 0 29.606İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-271.136 1.349.189Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler9 -16.317.023 2.576.557Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -21.729.421 -10.207.394Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -2.752.918 -984.209Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14.530.580 -1.505.244İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6, 23 0 -29.984İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 14.530.580 -1.475.260Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 1.221.666 132.886Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler9 -10.910.554 -2.958.874Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler116.625 -427.061İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)116.625 -427.061Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 62.046.521 -9.323.994İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.656.304 -388.329Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-3.656.304 -388.329Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları60.627.282 -18.523.457Vergi İadeleri (Ödemeleri)-7.041.488 -1.487.319YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.779.345 -2.490.938Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.681 10.336Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.681 10.336Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.783.026 -2.501.274Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları3 -2.137.656 -1.888.448Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları3 -645.370 -612.826Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.235.859 9.409.010Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri26.405.207 9.409.010Kredilerden Nakit Girişleri26.405.207 9.409.010Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-31.210.546 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-31.210.546 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.430.520 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)44.570.590 -13.092.704NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)44.570.590 -13.092.704DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 33.800.161 18.807.158DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 78.370.751 5.714.454Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 78.370.751 33.800.161Ticari Alacaklar89.971.884 102.031.011İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6, 23 4.248 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 89.967.636 102.031.011Diğer Alacaklar1.910.979 1.639.843İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.910.979 1.639.843Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar41.791.683 25.474.660Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları9 41.791.683 25.474.660Stoklar7 118.755.879 97.026.458Peşin Ödenmiş Giderler20.785.679 17.965.789İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 20.785.679 17.965.789Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 39.029 23.188Diğer Dönen Varlıklar7.988.833 3.018.524İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar7.988.833 3.018.524ARA TOPLAM359.614.717 280.979.634TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR359.614.717 280.979.634DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 2.891.802 2.891.802Maddi Duran Varlıklar11 72.712.464 72.850.010Kullanım Hakkı Varlıkları13 28.966.844 30.353.053Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 4.680.799 4.358.764Peşin Ödenmiş Giderler750.773 817.745İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 750.773 817.745Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar21 6.494.657 5.785.085TOPLAM DURAN VARLIKLAR116.497.339 117.056.459TOPLAM VARLIKLAR476.112.056 398.036.093KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar20.862.564 23.391.467İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar20.862.564 23.391.467Banka Kredileri5 20.862.564 23.391.467Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7.516.116 9.563.334İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 7.516.116 9.563.334Ticari Borçlar54.990.218 40.842.448İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6, 23 15.012 15.012İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 54.975.206 40.827.436Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 4.224.791 3.003.125Diğer Borçlar1.390.766 1.274.141İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.390.766 1.274.141Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler6.500.415 17.410.969Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri9 6.500.415 17.410.969Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)139.789.410 77.742.889İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)139.789.410 77.742.889Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 1.242.438 685.365Kısa Vadeli Karşılıklar3.235.193 3.682.665Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 2.590.674 2.204.665Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 644.519 1.478.000ARA TOPLAM239.751.911 177.596.403TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER239.751.911 177.596.403UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13.823.138 14.424.737İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar13.823.138 14.424.737Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 13.823.138 14.424.737Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 6.993.558 6.595.449Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 9.456.237 4.082.874TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER30.272.933 25.103.060TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER270.024.844 202.699.463ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar199.901.394 191.232.297Ödenmiş Sermaye16 71.250.000 71.250.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 6.649.019 6.649.019Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27.796.697 27.808.966Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27.796.697 27.808.966Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 30.741.304 30.741.304Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -2.944.607 -2.932.338Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19.678.009 19.678.009Yasal Yedekler16 19.678.009 19.678.009Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 65.846.303 41.927.407Net Dönem Karı veya Zararı22 8.681.366 23.918.896Kontrol Gücü Olmayan Paylar16 6.185.818 4.104.333TOPLAM ÖZKAYNAKLAR206.087.212 195.336.630TOPLAM KAYNAKLAR476.112.056 398.036.093Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 116.640.394 86.882.195Satışların Maliyeti17 -89.242.648 -69.455.315TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)27.397.746 17.426.880Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)27.397.746 17.426.880Genel Yönetim Giderleri-6.102.170 -5.092.497Pazarlama Giderleri-6.924.846 -6.494.532Araştırma ve Geliştirme Giderleri-15.873 -101.974Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 25.110.277 11.308.521Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -20.970.488 -9.972.263ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)18.494.646 7.074.135Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 20.403 6.514FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)18.515.049 7.080.649Finansman Gelirleri20 0 86.880Finansman Giderleri20 -1.129.118 -1.584.036SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)17.385.931 5.583.493Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.619.711 -4.496.548Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -1.242.438 -882.938Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -5.377.273 -3.613.610SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)10.766.220 1.086.945DÖNEM KARI (ZARARI)10.766.220 1.086.945Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar16 2.084.854 -298.746Ana Ortaklık Payları22 8.681.366 1.385.691Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-15.638 -422.354Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -19.548 -527.943Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.910 105.589Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi EtkisiTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi21 3.910 105.589Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-15.638 -422.354TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.750.582 664.591Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.081.485 403.903Ana Ortaklık Payları8.669.097 260.688http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938491BIST