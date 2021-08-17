***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 0 0 0 0 17.591.537 0 -2.251.251 0 15.340.286 0 0 0 0 0 15.340.286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.694.408 0 0 0 31.581.912 11.329.096 42.911.008 154.844.721 5.554.515 160.399.236Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 983.601 10.345.495 -11.329.096 -983.601 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -263.321 0 -263.321 0 0 0 0 0 -263.321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -263.321 -27.161 -290.482Dönem Karı (Zararı)3.171.559 3.171.559 3.171.559 -2.686.394 485.165Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler16 71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 0 0 0 0 17.591.537 0 -2.514.572 0 15.076.965 0 0 0 0 0 15.076.965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.678.009 0 0 0 41.927.407 3.171.559 45.098.966 157.752.959 2.840.960 160.593.919Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 0 0 0 0 30.741.304 0 -2.932.338 0 27.808.966 0 0 0 0 0 27.808.966 19.678.009 0 0 0 41.927.407 23.918.896 65.846.303 191.232.297 4.104.333 195.336.630Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.431.794 22.487.102 -23.918.896 -1.431.794 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -409.184 0 -409.184 0 0 0 0 0 -409.184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -409.184 -41.691 -450.875Dönem Karı (Zararı)43.892.588 43.892.588 43.892.588 10.988.429 54.881.017Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları481.985 -8.864.337 -8.864.337 -8.382.352 -8.382.352Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler16 71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 0 0 0 0 30.741.304 0 -3.341.522 0 27.399.782 0 0 0 0 0 27.399.782 21.591.788 0 0 0 55.550.172 43.892.588 99.442.760 226.333.349 15.051.071 241.384.420Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI34.110.835 -23.429.533Dönem Karı (Zararı)43.892.588 3.171.559Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)22 43.892.588 3.171.559Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler33.921.888 10.082.868Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3 6.400.685 5.052.572Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.135.622 1.596.243Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 1.399.103 1.551.243Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14 -263.481 45.000Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.491.981 158.636Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler6 -1.795.746 -566.598Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler6 4.287.727 725.234Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 14.353.623 5.988.972Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.406.761 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler19 -1.406.761 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler16 10.946.738 -2.713.555İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-41.753.375 -35.196.641Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-20.561.203 -12.660.402İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6, 23 -1.416 2.797İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -20.559.787 -12.663.199Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.626.780 199.481İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)23 0 40.775İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.626.780 158.706Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler9 -25.528.029 2.489.525Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)9 -25.528.029 2.489.525Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -58.387.121 4.920.605Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -6.827.500 914.675Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler30.092.929 -6.222.812İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6, 23 -5.472 -13.582İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 30.098.401 -6.209.230Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 1.365.856 2.663.659Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler9 -17.410.969 -3.122.240Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)9 -17.410.969 -3.122.240Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler621.481 -635.533İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)621.481 -635.533Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 67.401.647 -26.004.967İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.893.686 2.261.368Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-7.893.686 2.306.368Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 -45.000Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları36.061.101 -21.942.214Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.950.266 -1.487.319YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-10.593.209 -3.218.308Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.408.075 10.336Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.408.075 10.336Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.001.284 -3.228.644Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.600.752 -2.065.220Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.400.532 -1.163.424Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.560.304 37.085.600Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri49.290.377 37.085.600Kredilerden Nakit Girişleri49.290.377 37.085.600Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-31.210.546 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-31.210.546 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.087.520 0Ödenen Temettüler-8.382.352Ödenen Faiz-1.049.655YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)30.077.930 10.437.759NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)30.077.930 10.437.759DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 33.800.161 18.807.158DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 63.878.091 29.244.917Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 63.878.091 33.800.161Ticari Alacaklar118.609.720 102.031.011İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6, 23 1.416 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 118.608.304 102.031.011Diğer Alacaklar6.266.623 1.639.843İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.266.623 1.639.843Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar51.002.689 25.474.660Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları9 51.002.689 25.474.660Stoklar7 155.413.579 97.026.458Peşin Ödenmiş Giderler24.925.367 17.965.789İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 24.925.367 17.965.789Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 44.334 23.188Diğer Dönen Varlıklar11.411.856 3.018.524İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11.411.856 3.018.524ARA TOPLAM431.552.259 280.979.634TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR431.552.259 280.979.634DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 3.141.802 2.891.802Maddi Duran Varlıklar11 78.785.985 72.850.010Kullanım Hakkı Varlıkları13 26.474.309 30.353.053Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 5.111.715 4.358.764Peşin Ödenmiş Giderler685.667 817.745İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 685.667 817.745Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar21 7.006.054 5.785.085TOPLAM DURAN VARLIKLAR121.205.532 117.056.459TOPLAM VARLIKLAR552.757.791 398.036.093KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar45.032.702 23.391.467İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar45.032.702 23.391.467Banka Kredileri5 45.032.702 23.391.467Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.170.964 9.563.334İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 5.170.964 9.563.334Ticari Borçlar69.139.631 40.842.448İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6, 23 9.540 15.012İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 69.130.091 40.827.436Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 4.368.981 3.003.125Diğer Borçlar1.895.622 1.274.141İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.895.622 1.274.141Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 17.410.969Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri9 0 17.410.969Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)145.144.536 77.742.889İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)145.144.536 77.742.889Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 6.057.175 685.365Kısa Vadeli Karşılıklar4.286.787 3.682.665Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 3.072.268 2.204.665Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 1.214.519 1.478.000ARA TOPLAM281.096.398 177.596.403TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER281.096.398 177.596.403UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar11.739.138 14.424.737İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar11.739.138 14.424.737Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 11.739.138 14.424.737Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 7.536.133 6.595.449Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 11.001.702 4.082.874TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER30.276.973 25.103.060TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER311.373.371 202.699.463ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar226.333.349 191.232.297Ödenmiş Sermaye16 71.250.000 71.250.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 6.649.019 6.649.019Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27.399.782 27.808.966Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27.399.782 27.808.966Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 30.741.304 30.741.304Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -3.341.522 -2.932.338Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21.591.788 19.678.009Yasal Yedekler16 21.591.788 19.678.009Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 55.550.172 41.927.407Net Dönem Karı veya Zararı22 43.892.588 23.918.896Kontrol Gücü Olmayan Paylar16 15.051.071 4.104.333TOPLAM ÖZKAYNAKLAR241.384.420 195.336.630TOPLAM KAYNAKLAR552.757.791 398.036.093Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 346.828.803 174.348.843 230.188.409 87.466.648Satışların Maliyeti17 -275.238.785 -141.832.092 -185.996.137 -72.472.368TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)71.590.018 32.516.751 44.192.272 14.994.280Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)71.590.018 32.516.751 44.192.272 14.994.280Genel Yönetim Giderleri-12.044.272 -9.242.823 -5.942.102 -4.150.326Pazarlama Giderleri-14.755.466 -12.824.467 -7.830.620 -6.329.935Araştırma ve Geliştirme Giderleri-433.206 -104.329 -417.333 -2.355Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 61.386.029 18.391.813 36.871.074 7.751.613Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -34.022.526 -18.787.201 -13.647.360 -9.387.668ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)71.720.577 9.949.744 53.225.931 2.875.609Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 1.406.761 521.364 1.386.358 514.850FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)73.127.338 10.471.108 54.612.289 3.390.459Finansman Gelirleri20 46.561 86.880 46.561 0Finansman Giderleri20 -3.939.259 -3.721.943 -2.810.141 -2.137.907SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)69.234.640 6.836.045 51.848.709 1.252.552Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-14.353.623 -6.350.880 -7.733.912 -1.854.332Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -7.322.076 -3.069.445 -6.079.638 -2.186.507Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -7.031.547 -3.281.435 -1.654.274 332.175SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)54.881.017 485.165 44.114.797 -601.780DÖNEM KARI (ZARARI)54.881.017 485.165 44.114.797 -601.780Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar16 10.988.429 -2.686.394 8.903.575 -2.387.648Ana Ortaklık Payları22 43.892.588 3.171.559 35.211.222 1.785.868Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-450.875 -263.321 -435.237 159.034Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -563.594 -329.151 -544.046 198.792Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler112.719 65.830 108.809 -39.758Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi EtkisiTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi21 112.719 65.830 108.809 -39.758Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-450.875 -263.321 -435.237 159.034TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)54.430.142 221.844 43.679.560 -442.746Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar10.946.738 2.713.555 8.865.253 2.309.652Ana Ortaklık Payları43.483.404 -2.491.711 34.814.307 -2.752.398http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958831BIST