***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor
17.08.2021 20:36
***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 0 0 0 0 17.591.537 0 -2.251.251 0 15.340.286 0 0 0 0 0 15.340.286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.694.408 0 0 0 31.581.912 11.329.096 42.911.008 154.844.721 5.554.515 160.399.236
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 983.601 10.345.495 -11.329.096 -983.601 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -263.321 0 -263.321 0 0 0 0 0 -263.321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -263.321 -27.161 -290.482
Dönem Karı (Zararı)
3.171.559 3.171.559 3.171.559 -2.686.394 485.165
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 0 0 0 0 17.591.537 0 -2.514.572 0 15.076.965 0 0 0 0 0 15.076.965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.678.009 0 0 0 41.927.407 3.171.559 45.098.966 157.752.959 2.840.960 160.593.919
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 0 0 0 0 30.741.304 0 -2.932.338 0 27.808.966 0 0 0 0 0 27.808.966 19.678.009 0 0 0 41.927.407 23.918.896 65.846.303 191.232.297 4.104.333 195.336.630
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.431.794 22.487.102 -23.918.896 -1.431.794 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -409.184 0 -409.184 0 0 0 0 0 -409.184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -409.184 -41.691 -450.875
Dönem Karı (Zararı)
43.892.588 43.892.588 43.892.588 10.988.429 54.881.017
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
481.985 -8.864.337 -8.864.337 -8.382.352 -8.382.352
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 0 0 0 0 30.741.304 0 -3.341.522 0 27.399.782 0 0 0 0 0 27.399.782 21.591.788 0 0 0 55.550.172 43.892.588 99.442.760 226.333.349 15.051.071 241.384.420
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.110.835 -23.429.533
Dönem Karı (Zararı)
43.892.588 3.171.559
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
22 43.892.588 3.171.559
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
33.921.888 10.082.868
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3 6.400.685 5.052.572
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.135.622 1.596.243
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.399.103 1.551.243
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 -263.481 45.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.491.981 158.636
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.795.746 -566.598
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6 4.287.727 725.234
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 14.353.623 5.988.972
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.406.761 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -1.406.761 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
16 10.946.738 -2.713.555
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-41.753.375 -35.196.641
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.561.203 -12.660.402
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6, 23 -1.416 2.797
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -20.559.787 -12.663.199
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.626.780 199.481
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
23 0 40.775
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.626.780 158.706
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
9 -25.528.029 2.489.525
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
9 -25.528.029 2.489.525
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -58.387.121 4.920.605
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -6.827.500 914.675
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.092.929 -6.222.812
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6, 23 -5.472 -13.582
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 30.098.401 -6.209.230
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 1.365.856 2.663.659
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
9 -17.410.969 -3.122.240
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
9 -17.410.969 -3.122.240
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
621.481 -635.533
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
621.481 -635.533
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 67.401.647 -26.004.967
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.893.686 2.261.368
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-7.893.686 2.306.368
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 -45.000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
36.061.101 -21.942.214
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.950.266 -1.487.319
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.593.209 -3.218.308
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.408.075 10.336
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.408.075 10.336
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.001.284 -3.228.644
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.600.752 -2.065.220
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.400.532 -1.163.424
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.560.304 37.085.600
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
49.290.377 37.085.600
Kredilerden Nakit Girişleri
49.290.377 37.085.600
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-31.210.546 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-31.210.546 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.087.520 0
Ödenen Temettüler
-8.382.352
Ödenen Faiz
-1.049.655
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.077.930 10.437.759
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.077.930 10.437.759
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 33.800.161 18.807.158
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 63.878.091 29.244.917
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 63.878.091 33.800.161
Ticari Alacaklar
118.609.720 102.031.011
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6, 23 1.416 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 118.608.304 102.031.011
Diğer Alacaklar
6.266.623 1.639.843
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.266.623 1.639.843
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
51.002.689 25.474.660
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
9 51.002.689 25.474.660
Stoklar
7 155.413.579 97.026.458
Peşin Ödenmiş Giderler
24.925.367 17.965.789
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 24.925.367 17.965.789
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 44.334 23.188
Diğer Dönen Varlıklar
11.411.856 3.018.524
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11.411.856 3.018.524
ARA TOPLAM
431.552.259 280.979.634
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
431.552.259 280.979.634
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 3.141.802 2.891.802
Maddi Duran Varlıklar
11 78.785.985 72.850.010
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 26.474.309 30.353.053
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 5.111.715 4.358.764
Peşin Ödenmiş Giderler
685.667 817.745
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 685.667 817.745
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
21 7.006.054 5.785.085
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
121.205.532 117.056.459
TOPLAM VARLIKLAR
552.757.791 398.036.093
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
45.032.702 23.391.467
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
45.032.702 23.391.467
Banka Kredileri
5 45.032.702 23.391.467
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.170.964 9.563.334
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 5.170.964 9.563.334
Ticari Borçlar
69.139.631 40.842.448
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6, 23 9.540 15.012
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 69.130.091 40.827.436
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 4.368.981 3.003.125
Diğer Borçlar
1.895.622 1.274.141
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.895.622 1.274.141
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 17.410.969
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 0 17.410.969
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
145.144.536 77.742.889
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
145.144.536 77.742.889
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 6.057.175 685.365
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.286.787 3.682.665
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.072.268 2.204.665
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.214.519 1.478.000
ARA TOPLAM
281.096.398 177.596.403
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
281.096.398 177.596.403
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.739.138 14.424.737
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.739.138 14.424.737
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 11.739.138 14.424.737
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 7.536.133 6.595.449
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 11.001.702 4.082.874
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.276.973 25.103.060
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
311.373.371 202.699.463
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
226.333.349 191.232.297
Ödenmiş Sermaye
16 71.250.000 71.250.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 6.649.019 6.649.019
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27.399.782 27.808.966
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27.399.782 27.808.966
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 30.741.304 30.741.304
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -3.341.522 -2.932.338
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21.591.788 19.678.009
Yasal Yedekler
16 21.591.788 19.678.009
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 55.550.172 41.927.407
Net Dönem Karı veya Zararı
22 43.892.588 23.918.896
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 15.051.071 4.104.333
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
241.384.420 195.336.630
TOPLAM KAYNAKLAR
552.757.791 398.036.093
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 346.828.803 174.348.843 230.188.409 87.466.648
Satışların Maliyeti
17 -275.238.785 -141.832.092 -185.996.137 -72.472.368
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
71.590.018 32.516.751 44.192.272 14.994.280
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
71.590.018 32.516.751 44.192.272 14.994.280
Genel Yönetim Giderleri
-12.044.272 -9.242.823 -5.942.102 -4.150.326
Pazarlama Giderleri
-14.755.466 -12.824.467 -7.830.620 -6.329.935
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-433.206 -104.329 -417.333 -2.355
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 61.386.029 18.391.813 36.871.074 7.751.613
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -34.022.526 -18.787.201 -13.647.360 -9.387.668
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
71.720.577 9.949.744 53.225.931 2.875.609
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 1.406.761 521.364 1.386.358 514.850
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
73.127.338 10.471.108 54.612.289 3.390.459
Finansman Gelirleri
20 46.561 86.880 46.561 0
Finansman Giderleri
20 -3.939.259 -3.721.943 -2.810.141 -2.137.907
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
69.234.640 6.836.045 51.848.709 1.252.552
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-14.353.623 -6.350.880 -7.733.912 -1.854.332
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -7.322.076 -3.069.445 -6.079.638 -2.186.507
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -7.031.547 -3.281.435 -1.654.274 332.175
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
54.881.017 485.165 44.114.797 -601.780
DÖNEM KARI (ZARARI)
54.881.017 485.165 44.114.797 -601.780
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 10.988.429 -2.686.394 8.903.575 -2.387.648
Ana Ortaklık Payları
22 43.892.588 3.171.559 35.211.222 1.785.868
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-450.875 -263.321 -435.237 159.034
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -563.594 -329.151 -544.046 198.792
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
112.719 65.830 108.809 -39.758
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 112.719 65.830 108.809 -39.758
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-450.875 -263.321 -435.237 159.034
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
54.430.142 221.844 43.679.560 -442.746
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.946.738 2.713.555 8.865.253 2.309.652
Ana Ortaklık Payları
43.483.404 -2.491.711 34.814.307 -2.752.398
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958831
BIST