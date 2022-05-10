***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor
10.05.2022 18:29
***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
71.250.000 6.649.019 30.741.304 -2.932.338 27.808.966 27.808.966 19.678.009 41.927.407 23.918.896 65.846.303 191.232.297 4.104.333 195.336.630
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 0 0 0 0 0 30.741.304 -2.932.338 0 -2.932.338 0 0 0 0 0 27.808.966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.678.009 0 0 0 41.927.407 23.918.896 65.846.303 191.232.297 4.104.333 195.336.630
Transferler
0 23.918.896 -23.918.896 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
8.681.366 8.681.366 8.681.366 2.084.854 10.766.220
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.269 -12.269 -12.269 0 0 -12.269 -3.369 -15.638
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 0 0 0 0 0 30.741.304 -2.944.607 0 -2.944.607 0 0 0 0 0 27.796.697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.678.009 0 0 0 65.846.303 8.681.366 74.527.669 199.901.394 6.185.818 206.087.212
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
71.250.000 6.649.019 30.741.304 -4.920.605 25.820.699 25.820.699 0 21.591.788 55.550.172 95.307.827 150.857.999 276.169.505 24.902.295 301.071.800
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 0 0 0 0 0 30.741.304 -4.920.605 0 -4.920.605 0 0 0 0 0 25.820.699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.591.788 0 0 0 55.550.172 95.307.827 150.857.999 276.169.505 24.902.295 301.071.800
Transferler
1.913.910 93.393.917 -95.307.827 -1.913.910 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.161.719 0 -1.161.719 0 0 0 0 0 -1.161.719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.997.677 34.997.677 33.835.958 1.065.393 34.901.351
Dönem Karı (Zararı)
34.997.677 34.997.677 34.997.677 1.065.566 36.063.243
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.161.719 -1.161.719 -1.161.719 0 0 0 -1.161.719 -173 -1.161.892
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 0 0 0 0 0 30.741.304 -6.082.324 0 -6.082.324 0 0 0 0 0 24.658.980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.505.698 0 0 0 148.944.089 34.997.677 183.941.766 310.005.463 25.967.688 335.973.151
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-260.597.595 53.585.794
Dönem Karı (Zararı)
36.063.243 8.681.366
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
36.063.243 8.681.366
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.337.433 17.670.636
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.451.220 3.324.060
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-460.135 -833.481
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-460.135 -833.481
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.729.872 771.849
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.729.872 771.849
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.814.903 80.212
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-146.190 -382.810
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5.036.474 463.022
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-1.230.108
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
1.154.727
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.801.573 12.246.511
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 2.081.485
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 2.081.485
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-305.253.219 34.275.280
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-39.682.989 11.997.244
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.456.509 -4.248
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-38.226.480 12.001.492
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.171.287 -271.136
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.171.287 -271.136
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-34.450.765 -16.317.023
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-34.450.765 -16.317.023
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-178.345.512 -21.729.421
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.425.223 -2.752.918
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
36.273.412 14.530.580
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
146 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
36.273.266 14.530.580
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.011.617 1.221.666
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-38.439.707 -10.910.554
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-38.439.707 -10.910.554
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-269.633 116.625
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-269.633 116.625
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-11.699.403 62.046.521
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.053.729 -3.656.304
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-36.053.729 -3.656.304
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-251.852.543 60.627.282
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.745.052 -7.041.488
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.290.907 -2.779.345
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.620 3.681
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.620 3.681
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.293.527 -2.783.026
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.197.708 -2.137.656
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-95.819 -645.370
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
211.085.010 -6.235.859
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
257.247.866 26.405.207
Kredilerden Nakit Girişleri
257.247.866 26.405.207
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-44.901.789 -31.210.546
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-44.901.789 -31.210.546
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.261.067 -1.430.520
Ödenen Temettüler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-55.803.492 44.570.590
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-55.803.492 44.570.590
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
64.988.652 33.800.161
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.185.160 78.370.751
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
9.185.160 64.988.652
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
231.366.021 192.377.624
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
1.456.509 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
229.909.512 192.377.624
Diğer Alacaklar
5.215.550 4.044.263
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.215.550 4.044.263
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
104.799.889 70.349.124
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
104.799.889 70.349.124
Stoklar
475.923.261 297.577.749
Peşin Ödenmiş Giderler
35.157.436 30.940.623
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
35.157.436 30.940.623
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.531.245 107.173
Diğer Dönen Varlıklar
63.164.587 30.267.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
63.164.587 30.267.770
ARA TOPLAM
926.343.149 690.652.978
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
926.343.149 690.652.978
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
2.897.802 2.891.802
Maddi Duran Varlıklar
90.243.321 86.841.689
Arazi ve Arsalar
27.650.000 27.650.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.452 2.501
Binalar
9.735.937 9.798.750
Tesis, Makine ve Cihazlar
26.495.093 25.941.794
Taşıtlar
9.649.168 9.187.986
Mobilya ve Demirbaşlar
3.395.919 2.753.622
Özel Maliyetler
7.228.413 7.490.268
Yapılmakta Olan Yatırımlar
6.086.339 4.016.768
Diğer Maddi Duran Varlıklar
0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları
21.544.885 22.955.220
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.330.116 1.341.534
Şerefiye
0 0
Diğer Haklar
0 0
Bilgisayar Yazılımları
1.330.116 1.341.534
Peşin Ödenmiş Giderler
842.370 633.960
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
842.370 633.960
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
17.807.974 16.622.280
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
134.666.468 131.286.485
TOPLAM VARLIKLAR
1.061.009.617 821.939.463
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
359.089.363 143.684.668
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
359.089.363 143.684.668
Banka Kredileri
359.089.363 143.684.668
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
901.537 1.316.759
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
901.537 1.316.759
Banka Kredileri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
901.537 1.316.759
Ticari Borçlar
154.469.754 119.426.450
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18.188 18.042
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
154.451.566 119.408.408
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9.645.999 6.634.382
Diğer Borçlar
2.723.818 2.993.451
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.723.818 2.993.451
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 38.439.707
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
0 38.439.707
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
147.927.644 159.627.047
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 21.635
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
147.927.644 159.605.412
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10.239.296 8.741.212
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.423.625 4.912.033
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.832.209 3.320.617
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.591.416 1.591.416
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
691.421.036 485.775.709
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
691.421.036 485.775.709
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.060.310 12.928.298
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.060.310 12.928.298
Banka Kredileri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14.060.310 12.928.298
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.992.377 7.868.878
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11.992.377 7.868.878
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
7.562.743 14.294.778
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.615.430 35.091.954
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
725.036.466 520.867.663
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
310.005.463 276.169.505
Ödenmiş Sermaye
71.250.000 71.250.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.649.019 6.649.019
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
24.658.980 25.820.699
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24.658.980 25.820.699
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30.741.304 30.741.304
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.082.324 -4.920.605
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.505.698 21.591.788
Yasal Yedekler
23.505.698 21.591.788
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
148.944.089 55.550.172
Net Dönem Karı veya Zararı
34.997.677 95.307.827
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25.967.688 24.902.295
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
335.973.151 301.071.800
TOPLAM KAYNAKLAR
1.061.009.617 821.939.463
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
397.676.740 116.640.394
Satışların Maliyeti
-304.740.454 -89.242.648
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
92.936.286 27.397.746
BRÜT KAR (ZARAR)
92.936.286 27.397.746
Genel Yönetim Giderleri
-9.866.709 -6.102.170
Pazarlama Giderleri
-14.659.622 -6.924.846
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.237.517 -15.873
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26.064.284 25.110.277
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-20.769.301 -20.970.488
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
72.467.421 18.494.646
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
146.190 20.403
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-109.290 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
72.504.321 18.515.049
Finansman Giderleri
-32.639.505 -1.129.118
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
39.864.816 17.385.931
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.801.573 -6.619.711
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-10.243.136 -1.242.438
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
6.441.563 -5.377.273
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
36.063.243 10.766.220
DÖNEM KARI (ZARARI)
36.063.243 10.766.220
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.065.566 2.084.854
Ana Ortaklık Payları
34.997.677 8.681.366
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.161.892 -15.638
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.452.365 -19.548
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
290.473 3.910
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
290.473 3.910
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.161.892 -15.638
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.901.351 10.750.582
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.065.393 2.081.485
Ana Ortaklık Payları
33.835.958 8.669.097
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028559
BIST