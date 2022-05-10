***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler71.250.000 6.649.019 30.741.304 -2.932.338 27.808.966 27.808.966 19.678.009 41.927.407 23.918.896 65.846.303 191.232.297 4.104.333 195.336.630Düzeltmelerden Sonraki Tutar71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 0 0 0 0 0 30.741.304 -2.932.338 0 -2.932.338 0 0 0 0 0 27.808.966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.678.009 0 0 0 41.927.407 23.918.896 65.846.303 191.232.297 4.104.333 195.336.630Transferler0 23.918.896 -23.918.896 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Dönem Karı (Zararı)8.681.366 8.681.366 8.681.366 2.084.854 10.766.220Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-12.269 -12.269 -12.269 0 0 -12.269 -3.369 -15.638Sermaye Arttırımı0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0Sermaye Avansı0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0Kar Payları0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 0 0 0 0 0 30.741.304 -2.944.607 0 -2.944.607 0 0 0 0 0 27.796.697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.678.009 0 0 0 65.846.303 8.681.366 74.527.669 199.901.394 6.185.818 206.087.212Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler71.250.000 6.649.019 30.741.304 -4.920.605 25.820.699 25.820.699 0 21.591.788 55.550.172 95.307.827 150.857.999 276.169.505 24.902.295 301.071.800Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 0 0 0 0 0 30.741.304 -4.920.605 0 -4.920.605 0 0 0 0 0 25.820.699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.591.788 0 0 0 55.550.172 95.307.827 150.857.999 276.169.505 24.902.295 301.071.800Transferler1.913.910 93.393.917 -95.307.827 -1.913.910 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.161.719 0 -1.161.719 0 0 0 0 0 -1.161.719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.997.677 34.997.677 33.835.958 1.065.393 34.901.351Dönem Karı (Zararı)34.997.677 34.997.677 34.997.677 1.065.566 36.063.243Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.161.719 -1.161.719 -1.161.719 0 0 0 -1.161.719 -173 -1.161.892Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0Sermaye Avansı0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 0 0 0 0 0 30.741.304 -6.082.324 0 -6.082.324 0 0 0 0 0 24.658.980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.505.698 0 0 0 148.944.089 34.997.677 183.941.766 310.005.463 25.967.688 335.973.151Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-260.597.595 53.585.794Dönem Karı (Zararı)36.063.243 8.681.366Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)36.063.243 8.681.366Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler17.337.433 17.670.636Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.451.220 3.324.060Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-460.135 -833.481Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-460.135 -833.481Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.729.872 771.849Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.729.872 771.849Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4.814.903 80.212Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-146.190 -382.810Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler5.036.474 463.022Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-1.230.108Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri1.154.727Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.801.573 12.246.511Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 2.081.485Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 2.081.485Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-305.253.219 34.275.280Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-39.682.989 11.997.244İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.456.509 -4.248İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-38.226.480 12.001.492Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.171.287 -271.136İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.171.287 -271.136Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-34.450.765 -16.317.023Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)-34.450.765 -16.317.023Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-178.345.512 -21.729.421Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-4.425.223 -2.752.918Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler36.273.412 14.530.580İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)146 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)36.273.266 14.530.580Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)3.011.617 1.221.666Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-38.439.707 -10.910.554Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-38.439.707 -10.910.554Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-269.633 116.625İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-269.633 116.625Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-11.699.403 62.046.521İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-36.053.729 -3.656.304Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-36.053.729 -3.656.304Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-251.852.543 60.627.282Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-8.745.052 -7.041.488YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.290.907 -2.779.345İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.620 3.681Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.620 3.681Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.293.527 -2.783.026Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.197.708 -2.137.656Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-95.819 -645.370FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI211.085.010 -6.235.859Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri257.247.866 26.405.207Kredilerden Nakit Girişleri257.247.866 26.405.207Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-44.901.789 -31.210.546Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-44.901.789 -31.210.546Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.261.067 -1.430.520Ödenen Temettüler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-55.803.492 44.570.590NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-55.803.492 44.570.590DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ64.988.652 33.800.161DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.185.160 78.370.751Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri9.185.160 64.988.652Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar231.366.021 192.377.624İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar1.456.509 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar229.909.512 192.377.624Diğer Alacaklar5.215.550 4.044.263İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.215.550 4.044.263Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar104.799.889 70.349.124Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları104.799.889 70.349.124Stoklar475.923.261 297.577.749Peşin Ödenmiş Giderler35.157.436 30.940.623İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler35.157.436 30.940.623Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.531.245 107.173Diğer Dönen Varlıklar63.164.587 30.267.770İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar63.164.587 30.267.770ARA TOPLAM926.343.149 690.652.978TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR926.343.149 690.652.978DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller2.897.802 2.891.802Maddi Duran Varlıklar90.243.321 86.841.689Arazi ve Arsalar27.650.000 27.650.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri2.452 2.501Binalar9.735.937 9.798.750Tesis, Makine ve Cihazlar26.495.093 25.941.794Taşıtlar9.649.168 9.187.986Mobilya ve Demirbaşlar3.395.919 2.753.622Özel Maliyetler7.228.413 7.490.268Yapılmakta Olan Yatırımlar6.086.339 4.016.768Diğer Maddi Duran Varlıklar0 0Kullanım Hakkı Varlıkları21.544.885 22.955.220Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.330.116 1.341.534Şerefiye0 0Diğer Haklar0 0Bilgisayar Yazılımları1.330.116 1.341.534Peşin Ödenmiş Giderler842.370 633.960İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler842.370 633.960Ertelenmiş Vergi Varlığı0 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar17.807.974 16.622.280TOPLAM DURAN VARLIKLAR134.666.468 131.286.485TOPLAM VARLIKLAR1.061.009.617 821.939.463KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar359.089.363 143.684.668İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar359.089.363 143.684.668Banka Kredileri359.089.363 143.684.668Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları901.537 1.316.759İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları901.537 1.316.759Banka Kredileri0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar901.537 1.316.759Ticari Borçlar154.469.754 119.426.450İlişkili Taraflara Ticari Borçlar18.188 18.042İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar154.451.566 119.408.408Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9.645.999 6.634.382Diğer Borçlar2.723.818 2.993.451İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.723.818 2.993.451Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 38.439.707Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri0 38.439.707Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)147.927.644 159.627.047İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 21.635İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)147.927.644 159.605.412Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10.239.296 8.741.212Kısa Vadeli Karşılıklar6.423.625 4.912.033Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar4.832.209 3.320.617Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.591.416 1.591.416Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM691.421.036 485.775.709TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER691.421.036 485.775.709UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar14.060.310 12.928.298İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar14.060.310 12.928.298Banka Kredileri0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar14.060.310 12.928.298Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar11.992.377 7.868.878Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11.992.377 7.868.878Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü7.562.743 14.294.778Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER33.615.430 35.091.954TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER725.036.466 520.867.663ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar310.005.463 276.169.505Ödenmiş Sermaye71.250.000 71.250.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)6.649.019 6.649.019Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)24.658.980 25.820.699Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24.658.980 25.820.699Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30.741.304 30.741.304Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.082.324 -4.920.605Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23.505.698 21.591.788Yasal Yedekler23.505.698 21.591.788Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları148.944.089 55.550.172Net Dönem Karı veya Zararı34.997.677 95.307.827Kontrol Gücü Olmayan Paylar25.967.688 24.902.295TOPLAM ÖZKAYNAKLAR335.973.151 301.071.800TOPLAM KAYNAKLAR1.061.009.617 821.939.463Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat397.676.740 116.640.394Satışların Maliyeti-304.740.454 -89.242.648TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)92.936.286 27.397.746BRÜT KAR (ZARAR)92.936.286 27.397.746Genel Yönetim Giderleri-9.866.709 -6.102.170Pazarlama Giderleri-14.659.622 -6.924.846Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.237.517 -15.873Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26.064.284 25.110.277Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-20.769.301 -20.970.488ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)72.467.421 18.494.646Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler146.190 20.403Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-109.290 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)72.504.321 18.515.049Finansman Giderleri-32.639.505 -1.129.118SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)39.864.816 17.385.931Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.801.573 -6.619.711Dönem Vergi (Gideri) Geliri-10.243.136 -1.242.438Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri6.441.563 -5.377.273SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)36.063.243 10.766.220DÖNEM KARI (ZARARI)36.063.243 10.766.220Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.065.566 2.084.854Ana Ortaklık Payları34.997.677 8.681.366Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.161.892 -15.638Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.452.365 -19.548Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler290.473 3.910Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri290.473 3.910Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.161.892 -15.638TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)34.901.351 10.750.582Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.065.393 2.081.485Ana Ortaklık Payları33.835.958 8.669.097http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028559BIST