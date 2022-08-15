***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler71.250.000 6.649.019 30.741.304 -2.932.338 27.808.966 19.678.009 41.927.407 23.918.896 191.232.297 4.104.333 195.336.630Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 0 0 0 0 30.741.304 0 -2.932.338 0 0 0 0 0 0 27.808.966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.678.009 0 0 0 41.927.407 23.918.896 0 191.232.297 4.104.333 195.336.630Transferler1.431.794 22.487.102 -23.918.896 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-409.184 -409.184 43.892.588 43.483.404 10.946.738 54.430.142Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları481.985 -8.864.337 -8.382.352 -8.382.352Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 0 0 0 0 30.741.304 0 -3.341.522 0 0 0 0 0 0 0 27.399.782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.591.788 0 0 0 55.550.172 43.892.588 0 226.333.349 15.051.071 241.384.420Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler71.250.000 6.649.019 30.741.304 -4.920.605 25.820.699 0 21.591.788 55.550.172 95.307.827 276.169.505 24.902.295 301.071.800Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 0 0 0 0 30.741.304 0 -4.920.605 0 0 0 0 0 0 0 25.820.699 21.591.788 0 0 0 55.550.172 95.307.827 0 276.169.505 24.902.295 301.071.800Transferler7.905.686 87.402.141 -95.307.827 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Dönem Karı (Zararı)0 0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.265.288 -2.265.288 98.529.704 96.264.416 2.592.160 98.856.576Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-31.666.667 -31.666.667 -31.666.667Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 0 0 0 0 30.741.304 0 -7.185.893 0 0 0 0 0 0 0 23.555.411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.497.474 0 0 0 111.285.646 98.529.704 0 340.767.254 27.494.455 368.261.709Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-315.541.956 34.110.835Dönem Karı (Zararı)101.313.557 43.892.588Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)101.313.557 43.892.588Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler57.904.148 33.921.888Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 - 11 7.822.850 6.400.685Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.325.508 1.135.622Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 5.564.031 1.399.103Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler761.477 -263.481Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16.594.925 2.491.981Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.410.703 -1.795.746Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 18.005.628 4.287.727Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 27.242.460 14.353.623Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-81.595 -1.406.761Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-81.595 -1.406.761Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler10.946.738İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-456.102.384 -41.753.375Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-94.348.175 -20.561.203İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -1.652.600 -1.416İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -92.695.575 -20.559.787Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.180.049 -4.626.780İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.180.049 -4.626.780Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-107.149.477 -25.528.029Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)-107.149.477 -25.528.029Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -288.220.054 -58.387.121Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 1.471.178 -6.827.500Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler24.160.625 30.092.929İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 -18.042 -5.472İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 24.178.667 30.098.401Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14.695.740 1.365.856Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-38.439.707 -17.410.969Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-38.439.707 -17.410.969Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.413.606 621.481İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5.413.606 621.481Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)9 83.035.708 67.401.647İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-55.541.779 -7.893.686Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-55.541.779 -7.893.686Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-296.884.679 36.061.101Vergi İadeleri (Ödemeleri)-18.657.277 -1.950.266YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-15.070.956 -10.593.209Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri89.569 1.408.075Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 89.569 1.408.075Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-15.160.525 -12.001.284Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -11.654.353 -10.600.752Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -3.506.172 -1.400.532FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI352.576.564 6.560.304Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri481.896.323 49.290.377Kredilerden Nakit Girişleri6 481.896.323 49.290.377Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-97.653.092 -34.347.721Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-95.577.092 -32.260.201Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-2.076.000 -2.087.520Ödenen Temettüler-31.666.667 -8.382.352YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.963.652 30.077.930NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.963.652 30.077.930DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 64.988.652 33.800.161DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 86.952.304 63.878.091Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 86.952.304 64.988.652Ticari Alacaklar284.934.551 192.377.624İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 7 1.652.600 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 283.281.951 192.377.624Diğer Alacaklar5.224.312 4.044.263İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.224.312 4.044.263Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar177.498.601 70.349.124Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları177.498.601 70.349.124Stoklar8 585.797.803 297.577.749Peşin Ödenmiş Giderler9 26.193.525 30.940.623İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 26.193.525 30.940.623Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19.237 107.173Diğer Dönen Varlıklar77.844.749 30.267.770İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar77.844.749 30.267.770ARA TOPLAM1.244.465.082 690.652.978TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.244.465.082 690.652.978DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller2.897.802 2.891.802Maddi Duran Varlıklar10 92.207.647 86.841.689Arazi ve Arsalar27.650.000 27.650.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri2.402 2.501Binalar9.673.125 9.798.750Tesis, Makine ve Cihazlar25.479.648 25.941.794Taşıtlar10.693.151 9.187.986Mobilya ve Demirbaşlar3.963.110 2.753.622Özel Maliyetler8.380.075 7.490.268Yapılmakta Olan Yatırımlar6.366.136 4.016.768Kullanım Hakkı Varlıkları20.283.819 22.955.220Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 4.508.298 1.341.534Diğer Haklar3.315.361 1.122.545Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri930.998 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar261.939 218.989Peşin Ödenmiş Giderler9 3.909.880 633.960İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 3.909.880 633.960Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar23.659.853 16.622.280TOPLAM DURAN VARLIKLAR147.467.299 131.286.485TOPLAM VARLIKLAR1.391.932.381 821.939.463KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 542.368.702 143.684.668İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 542.368.702 143.684.668Banka Kredileri6 542.351.376 143.682.472Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar6 17.326 2.196Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 1.274.256 1.316.759İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 1.274.256 1.316.759Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 1.274.256 1.316.759Ticari Borçlar142.176.372 119.426.450İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 7 0 18.042İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 142.176.372 119.408.408Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21.330.122 6.634.382Diğer Borçlar8.407.057 2.993.451İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8.407.057 2.993.451Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 38.439.707Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri0 38.439.707Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 242.662.755 159.627.047İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 21.635İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 242.662.755 159.605.412Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 17.072.849 8.741.212Kısa Vadeli Karşılıklar7.036.154 4.912.033Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar4.962.354 3.320.617Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar2.073.800 1.591.416ARA TOPLAM982.328.267 485.775.709TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER982.328.267 485.775.709UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 13.561.091 12.928.298İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 13.561.091 12.928.298Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 13.561.091 12.928.298Uzun Vadeli Karşılıklar13 13.847.234 7.868.878Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 13.847.234 7.868.878Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü18 13.934.080 14.294.778TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER41.342.405 35.091.954TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.023.670.672 520.867.663ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar340.767.254 276.169.505Ödenmiş Sermaye14 71.250.000 71.250.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14 6.649.019 6.649.019Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23.555.411 25.820.699Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23.555.411 25.820.699Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30.741.304 30.741.304Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.185.893 -4.920.605Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29.497.474 21.591.788Yasal Yedekler14 29.497.474 21.591.788Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları111.285.646 55.550.172Net Dönem Karı veya Zararı98.529.704 95.307.827Kontrol Gücü Olmayan Paylar27.494.455 24.902.295TOPLAM ÖZKAYNAKLAR368.261.709 301.071.800TOPLAM KAYNAKLAR1.391.932.381 821.939.463Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 878.613.371 346.828.803 480.936.631 230.188.409Satışların Maliyeti15 -648.253.829 -275.238.785 -343.513.375 -185.996.137TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)230.359.542 71.590.018 137.423.256 44.192.272BRÜT KAR (ZARAR)230.359.542 71.590.018 137.423.256 44.192.272Genel Yönetim Giderleri-24.813.947 -12.044.272 -14.947.238 -5.942.102Pazarlama Giderleri-41.039.419 -14.755.466 -26.379.797 -7.830.620Araştırma ve Geliştirme Giderleri-107.305 -433.206 1.130.212 -417.333Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 69.750.618 61.386.029 43.686.334 36.275.752Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -32.533.044 -34.022.526 -11.763.743 -13.052.038ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)201.616.445 71.720.577 129.149.024 53.225.931Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler952.049 1.406.761 805.859 1.386.358Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-109.290 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)202.459.204 73.127.338 129.954.883 54.612.289Finansman Gelirleri0 46.561 0 46.561Finansman Giderleri17 -73.903.187 -3.939.259 -41.263.682 -2.810.141SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)128.556.017 69.234.640 88.691.201 51.848.709Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-27.242.460 -14.353.623 -23.440.887 -7.733.912Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -26.988.914 -7.322.076 -16.745.778 -6.079.638Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 -253.546 -7.031.547 -6.695.109 -1.654.274SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)101.313.557 54.881.017 65.250.314 44.114.797DÖNEM KARI (ZARARI)101.313.557 54.881.017 65.250.314 44.114.797Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.783.853 10.988.429 1.718.287 8.903.575Ana Ortaklık Payları98.529.704 43.892.588 63.532.027 35.211.222Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar