***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor
15.08.2022 18:10
***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
71.250.000 6.649.019 30.741.304 -2.932.338 27.808.966 19.678.009 41.927.407 23.918.896 191.232.297 4.104.333 195.336.630
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 0 0 0 0 30.741.304 0 -2.932.338 0 0 0 0 0 0 27.808.966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.678.009 0 0 0 41.927.407 23.918.896 0 191.232.297 4.104.333 195.336.630
Transferler
1.431.794 22.487.102 -23.918.896 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-409.184 -409.184 43.892.588 43.483.404 10.946.738 54.430.142
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
481.985 -8.864.337 -8.382.352 -8.382.352
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 0 0 0 0 30.741.304 0 -3.341.522 0 0 0 0 0 0 0 27.399.782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.591.788 0 0 0 55.550.172 43.892.588 0 226.333.349 15.051.071 241.384.420
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
71.250.000 6.649.019 30.741.304 -4.920.605 25.820.699 0 21.591.788 55.550.172 95.307.827 276.169.505 24.902.295 301.071.800
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 0 0 0 0 30.741.304 0 -4.920.605 0 0 0 0 0 0 0 25.820.699 21.591.788 0 0 0 55.550.172 95.307.827 0 276.169.505 24.902.295 301.071.800
Transferler
7.905.686 87.402.141 -95.307.827 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.265.288 -2.265.288 98.529.704 96.264.416 2.592.160 98.856.576
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-31.666.667 -31.666.667 -31.666.667
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 0 0 0 0 30.741.304 0 -7.185.893 0 0 0 0 0 0 0 23.555.411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.497.474 0 0 0 111.285.646 98.529.704 0 340.767.254 27.494.455 368.261.709
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-315.541.956 34.110.835
Dönem Karı (Zararı)
101.313.557 43.892.588
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
101.313.557 43.892.588
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
57.904.148 33.921.888
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 - 11 7.822.850 6.400.685
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.325.508 1.135.622
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 5.564.031 1.399.103
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
761.477 -263.481
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16.594.925 2.491.981
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.410.703 -1.795.746
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 18.005.628 4.287.727
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 27.242.460 14.353.623
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-81.595 -1.406.761
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-81.595 -1.406.761
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
10.946.738
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-456.102.384 -41.753.375
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-94.348.175 -20.561.203
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -1.652.600 -1.416
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -92.695.575 -20.559.787
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.180.049 -4.626.780
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.180.049 -4.626.780
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-107.149.477 -25.528.029
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-107.149.477 -25.528.029
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -288.220.054 -58.387.121
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 1.471.178 -6.827.500
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24.160.625 30.092.929
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -18.042 -5.472
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 24.178.667 30.098.401
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14.695.740 1.365.856
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-38.439.707 -17.410.969
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-38.439.707 -17.410.969
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.413.606 621.481
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.413.606 621.481
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 83.035.708 67.401.647
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-55.541.779 -7.893.686
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-55.541.779 -7.893.686
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-296.884.679 36.061.101
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-18.657.277 -1.950.266
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.070.956 -10.593.209
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
89.569 1.408.075
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 89.569 1.408.075
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.160.525 -12.001.284
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -11.654.353 -10.600.752
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -3.506.172 -1.400.532
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
352.576.564 6.560.304
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
481.896.323 49.290.377
Kredilerden Nakit Girişleri
6 481.896.323 49.290.377
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-97.653.092 -34.347.721
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-95.577.092 -32.260.201
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-2.076.000 -2.087.520
Ödenen Temettüler
-31.666.667 -8.382.352
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.963.652 30.077.930
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.963.652 30.077.930
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 64.988.652 33.800.161
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 86.952.304 63.878.091
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 86.952.304 64.988.652
Ticari Alacaklar
284.934.551 192.377.624
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 7 1.652.600 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 283.281.951 192.377.624
Diğer Alacaklar
5.224.312 4.044.263
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.224.312 4.044.263
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
177.498.601 70.349.124
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
177.498.601 70.349.124
Stoklar
8 585.797.803 297.577.749
Peşin Ödenmiş Giderler
9 26.193.525 30.940.623
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 26.193.525 30.940.623
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19.237 107.173
Diğer Dönen Varlıklar
77.844.749 30.267.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
77.844.749 30.267.770
ARA TOPLAM
1.244.465.082 690.652.978
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.244.465.082 690.652.978
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
2.897.802 2.891.802
Maddi Duran Varlıklar
10 92.207.647 86.841.689
Arazi ve Arsalar
27.650.000 27.650.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.402 2.501
Binalar
9.673.125 9.798.750
Tesis, Makine ve Cihazlar
25.479.648 25.941.794
Taşıtlar
10.693.151 9.187.986
Mobilya ve Demirbaşlar
3.963.110 2.753.622
Özel Maliyetler
8.380.075 7.490.268
Yapılmakta Olan Yatırımlar
6.366.136 4.016.768
Kullanım Hakkı Varlıkları
20.283.819 22.955.220
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 4.508.298 1.341.534
Diğer Haklar
3.315.361 1.122.545
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
930.998 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
261.939 218.989
Peşin Ödenmiş Giderler
9 3.909.880 633.960
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 3.909.880 633.960
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
23.659.853 16.622.280
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
147.467.299 131.286.485
TOPLAM VARLIKLAR
1.391.932.381 821.939.463
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 542.368.702 143.684.668
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 542.368.702 143.684.668
Banka Kredileri
6 542.351.376 143.682.472
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 17.326 2.196
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.274.256 1.316.759
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.274.256 1.316.759
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.274.256 1.316.759
Ticari Borçlar
142.176.372 119.426.450
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 7 0 18.042
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 142.176.372 119.408.408
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21.330.122 6.634.382
Diğer Borçlar
8.407.057 2.993.451
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.407.057 2.993.451
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 38.439.707
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
0 38.439.707
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 242.662.755 159.627.047
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 21.635
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 242.662.755 159.605.412
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 17.072.849 8.741.212
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.036.154 4.912.033
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.962.354 3.320.617
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.073.800 1.591.416
ARA TOPLAM
982.328.267 485.775.709
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
982.328.267 485.775.709
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 13.561.091 12.928.298
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 13.561.091 12.928.298
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 13.561.091 12.928.298
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 13.847.234 7.868.878
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 13.847.234 7.868.878
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 13.934.080 14.294.778
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
41.342.405 35.091.954
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.023.670.672 520.867.663
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
340.767.254 276.169.505
Ödenmiş Sermaye
14 71.250.000 71.250.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 6.649.019 6.649.019
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.555.411 25.820.699
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.555.411 25.820.699
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30.741.304 30.741.304
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.185.893 -4.920.605
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29.497.474 21.591.788
Yasal Yedekler
14 29.497.474 21.591.788
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
111.285.646 55.550.172
Net Dönem Karı veya Zararı
98.529.704 95.307.827
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27.494.455 24.902.295
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
368.261.709 301.071.800
TOPLAM KAYNAKLAR
1.391.932.381 821.939.463
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 878.613.371 346.828.803 480.936.631 230.188.409
Satışların Maliyeti
15 -648.253.829 -275.238.785 -343.513.375 -185.996.137
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
230.359.542 71.590.018 137.423.256 44.192.272
BRÜT KAR (ZARAR)
230.359.542 71.590.018 137.423.256 44.192.272
Genel Yönetim Giderleri
-24.813.947 -12.044.272 -14.947.238 -5.942.102
Pazarlama Giderleri
-41.039.419 -14.755.466 -26.379.797 -7.830.620
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-107.305 -433.206 1.130.212 -417.333
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 69.750.618 61.386.029 43.686.334 36.275.752
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -32.533.044 -34.022.526 -11.763.743 -13.052.038
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
201.616.445 71.720.577 129.149.024 53.225.931
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
952.049 1.406.761 805.859 1.386.358
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-109.290 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
202.459.204 73.127.338 129.954.883 54.612.289
Finansman Gelirleri
0 46.561 0 46.561
Finansman Giderleri
17 -73.903.187 -3.939.259 -41.263.682 -2.810.141
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
128.556.017 69.234.640 88.691.201 51.848.709
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-27.242.460 -14.353.623 -23.440.887 -7.733.912
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -26.988.914 -7.322.076 -16.745.778 -6.079.638
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -253.546 -7.031.547 -6.695.109 -1.654.274
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
101.313.557 54.881.017 65.250.314 44.114.797
DÖNEM KARI (ZARARI)
101.313.557 54.881.017 65.250.314 44.114.797
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.783.853 10.988.429 1.718.287 8.903.575
Ana Ortaklık Payları
98.529.704 43.892.588 63.532.027 35.211.222
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar