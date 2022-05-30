***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Kararlarının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 16.03.2022Genel Kurul Tarihi 26.04.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.04.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYLİKDÜZÜAdres Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı No:153 Beylikdüzü/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,2 - Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,3 - 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,4 - 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2021 yılı faaliyetleri ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,6 - Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun, 2021 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi hususundaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,7 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. maddesi ile uyumlu olmak kaydıyla, Şirket Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan 4.6.2. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarına yer verilen Şirket "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,9 - Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi,10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2022 yılı bağımsız denetimlerini gerçekleştirmek üzere, Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması,11 - Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca şirketin 2021 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapmış oldukları işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri Kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) dördüncü bölümünde düzenlenen, üçüncü kişiler lehine verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,15 - 2022 yılı için Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için izin verilmesi,16 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Çağrı İlanı-Gündem-Vekaletname 2021 PDF.pdf - İlan MetniEK: 2 Bilgilendirme Dokümanı 2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 30.05.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Hazirun 2021.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 TUTANAK 2021.pdf - TutanakEK: 3 2021 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 26.04.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafıından 30.05.2022 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033337BIST