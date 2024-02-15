***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
15.02.2024 19:43
***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
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Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
24.08.2022
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 24.08.2022 tarihli payların geri alımına ilişkin karar kapsamında Sermayenin % 1''ini temsil eden toplam 759,664 TL nominal değerli CUSAN payı şirketimizce geri alınmıştır.
Pay geri alım programı dahilinde alınan 365,211 TL nominal değerdeki CUSAN paylarının Borsa İstanbul'da satışı 15.02.2024 tarihinde pay başına 29,12 TL fiyatla gerçekleştirilmiştir.
Bu işlemle birlikte şirketimiz tarafından geri alınan payların şirket sermayesindeki oranı 15.02.2024 tarihi itibarıyla %0,55'e düşmüştür.
Şirketimizin ilgili geri alım programı devam etmektedir.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
CUSAN 15/02/2024 365.211 % 0,51 29,12 % 0,55 5.928.311,42 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249914
BIST