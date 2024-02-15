***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi24.08.2022Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 24.08.2022 tarihli payların geri alımına ilişkin karar kapsamında Sermayenin % 1''ini temsil eden toplam 759,664 TL nominal değerli CUSAN payı şirketimizce geri alınmıştır.Pay geri alım programı dahilinde alınan 365,211 TL nominal değerdeki CUSAN paylarının Borsa İstanbul'da satışı 15.02.2024 tarihinde pay başına 29,12 TL fiyatla gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte şirketimiz tarafından geri alınan payların şirket sermayesindeki oranı 15.02.2024 tarihi itibarıyla %0,55'e düşmüştür.Şirketimizin ilgili geri alım programı devam etmektedir.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarCUSAN 15/02/2024 365.211 % 0,51 29,12 % 0,55 5.928.311,42 -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249914BIST