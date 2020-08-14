***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01/01/2020 - 30/06/2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteMarmara Kurumlar Vergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniKurum Geçici Vergi BeyanıMali Tablonun Verilme Tarihi14/08/2020AçıklamalarEkte yer alan Gelir Tablosu 2020 2. Dönem Geçici Vergi beyannamesinde vergi dairesine sunulmuş olup Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869003BIST