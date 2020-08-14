***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
14.08.2020 15:31
***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01/01/2020 - 30/06/2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Marmara Kurumlar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Kurum Geçici Vergi Beyanı
Mali Tablonun Verilme Tarihi
14/08/2020
Açıklamalar
Ekte yer alan Gelir Tablosu 2020 2. Dönem Geçici Vergi beyannamesinde vergi dairesine sunulmuş olup Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869003
BIST
15:331.086
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -14,53
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.077
15:337,3756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0347
|Açılış
|: 7,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3824
En Düşük
7,3269
15:338,7245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0464
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
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8,7273
En Düşük
8,6435
15:33461,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,18
|Açılış
|: 461,19
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
463,53
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler15:33
|KENT
|2.289,90
|7.909.315
|% 10,00
|
|BAYRK
|7,27
|12.834.144
|% 9,98
|
|NETAS
|15,88
|83.865.076
|% 9,97
|
|AKSEN
|5,09
|145.009.344
|% 9,94
|
|FADE
|4,65
|3.689.240
|% 9,93
|
|RALYH
|16,11
|2.994.293
|% -10,00
|
|BURVA
|54,90
|1.539.506
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|83.026.532
|% -9,99
|
|KUTPO
|26,62
|12.711.023
|% -9,95
|
|VKFYO
|8,78
|2.964.619
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,99
|898.926.351
|% 0,51
|
|RTALB
|46,00
|695.119.899
|% 6,98
|
|THYAO
|11,13
|689.659.865
|% -0,09
|
|TUPRS
|78,55
|524.799.367
|% 0,19
|
|ASELS
|17,23
|447.580.642
|% -2,05
|
|EKGYO
|1,99
|898.926.351
|% 0,51
|
|TSKB
|1,10
|143.519.312
|% -1,79
|
|DOHOL
|2,08
|253.872.706
|% 2,46
|
|KRDMD
|2,78
|291.619.791
|% -1,07
|
|KARSN
|3,16
|304.956.197
|% -3,95
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3648
|7,3756
|% 0,47
|
|Euro
|8,7097
|8,7245
|% 0,53
|
|Sterlin
|9,6410
|9,6893
|% 0,83
|
|Frank
|8,0697
|8,1184
|% 0,43
|
|Riyal
|1,9611
|1,9709
|% 0,50
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.949
|-5,13
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,21
|
|Cumhuriyet
|3.075
|3.122
|31,00
|
|Tam
|3.063
|3.140
|31,65
|
|Yarım
|1.480
|1.519
|15,31
|
|Çeyrek
|742
|759
|7,66
|
|Gümüş.Ons
|26,76
|26,79
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,16
|
|B. Petrol
|44,86
|44,86
|-0,10
|