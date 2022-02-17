***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2022 08:29
***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01/01/2021-31/12/2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Marmara Kurumlar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Kurum Geçici Vergi Beyanı
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2022
Açıklamalar
Ekte yer alan Gelir Tablosu 2021 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesinde vergi dairesine sunulmuş olup Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002282
BIST
12:462.040
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,80
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
12:4613,6309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0340
|Açılış
|: 13,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6309
En Düşük
13,5639
12:4615,5113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0302
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5293
En Düşük
15,4100
12:46828,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 9,65
|Açılış
|: 828,14
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
829,02
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler12:46
|UZERB
|55,65
|292.775
|% 9,98
|
|DESPC
|10,30
|18.334.023
|% 9,93
|
|ARMDA
|69,75
|10.421.735
|% 9,93
|
|EKIZ
|7,18
|94.726
|% 9,12
|
|BMSCH
|7,99
|49.585.958
|% 8,41
|
|PKENT
|640,80
|1.266.862
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|1.099.631
|% -9,99
|
|SANEL
|8,15
|2.156.645
|% -9,94
|
|DZGYO
|3,03
|20.649.066
|% -9,82
|
|AVHOL
|6,22
|7.728.718
|% -8,39
|
|THYAO
|29,70
|3.632.487.519
|% 0,34
|
|KRDMD
|11,83
|1.008.602.719
|% -0,34
|
|TUPRS
|193,60
|770.404.213
|% -1,02
|
|EREGL
|28,44
|713.366.214
|% 0,92
|
|TAVHL
|40,44
|519.228.369
|% 3,22
|
|YKBNK
|4,04
|516.712.732
|% 0,75
|
|THYAO
|29,70
|3.632.487.519
|% 0,34
|
|KRDMD
|11,83
|1.008.602.719
|% -0,34
|
|EKGYO
|2,33
|190.691.378
|% -1,27
|
|PETKM
|8,20
|403.364.306
|% -0,61
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6221
|13,6309
|% 0,25
|
|Euro
|15,5011
|15,5113
|% 0,20
|
|Sterlin
|18,4773
|18,5699
|% 0,27
|
|Frank
|14,7271
|14,8159
|% 0,22
|
|Riyal
|3,6194
|3,6376
|% 0,20
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|19,12
|
|Altın Gr.
|827
|827
|8,98
|
|Cumhuriyet
|5.488
|5.571
|76,00
|
|Tam
|5.466
|5.602
|79,35
|
|Yarım
|2.642
|2.710
|38,38
|
|Çeyrek
|1.325
|1.355
|19,19
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,82
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,42
|10,43
|0,09
|
|B. Petrol
|93,69
|93,69
|-1,12
|