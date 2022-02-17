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***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

17.02.2022 08:29
***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi


***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01/01/2021-31/12/2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Marmara Kurumlar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Kurum Geçici Vergi Beyanı
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2022
Açıklamalar

Ekte yer alan Gelir Tablosu 2021 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesinde vergi dairesine sunulmuş olup Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002282


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Tam 5.466 5.602 79,35  
Yarım 2.642 2.710 38,38  
Çeyrek 1.325 1.355 19,19  
Gümüş.Ons 23,78 23,82 0,16  
Gümüş Gr. 10,42 10,43 0,09  
B. Petrol 93,69 93,69 -1,12  
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