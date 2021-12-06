***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince hazırlanan, yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemlerine ilişkin raporun sonuç kısmı aşağıda yer almaktadır.Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemi içerisinde ilişkili taraf Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye yaptığı, yaygın ve süreklilik arz eden satış işlemlerinin toplam tutarının Şirketimizin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına oranının %10'u geçeceği öngörülmektedir. Buna isttarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi gereğince hazırlanan iş bu "Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. 2021 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor" ile ilişkili taraf Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye yapılan satışların şartları değerlendirilerek piyasa koşulları ile karşılaştırması yapılmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda, söz konusu satışların Şirket menfaatleri ve piyasa koşullarına uygun bir şekilde karşılaştırılabilir fiyat yöntemi kullanılarak gerçekleştirildiği görülmüş olup gelecekteki işlemlerde de mevcut uygulamanın devamına karar verilmiştir."Bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981240BIST