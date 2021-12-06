***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
06.12.2021 17:13
***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince hazırlanan, yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemlerine ilişkin raporun sonuç kısmı aşağıda yer almaktadır.
"
Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemi içerisinde ilişkili taraf Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye yaptığı, yaygın ve süreklilik arz eden satış işlemlerinin toplam tutarının Şirketimizin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına oranının %10'u geçeceği öngörülmektedir. Buna isttarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi gereğince hazırlanan iş bu "Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. 2021 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor" ile ilişkili taraf Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye yapılan satışların şartları değerlendirilerek piyasa koşulları ile karşılaştırması yapılmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda, söz konusu satışların Şirket menfaatleri ve piyasa koşullarına uygun bir şekilde karşılaştırılabilir fiyat yöntemi kullanılarak gerçekleştirildiği görülmüş olup gelecekteki işlemlerde de mevcut uygulamanın devamına karar verilmiştir."
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981240
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|PKENT
|4.926,00
|6.403.524
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|RNPOL
|10,89
|199.287
|% 10,00
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|BASCM
|12,10
|496.198
|% 10,00
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|YBTAS
|13.347,40
|1.053.149
|% 10,00
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|ACSEL
|22,66
|16.909.956
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|MIATK
|31,68
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|SODSN
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|1.267.518
|% -9,99
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|EDATA
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|64.767.156
|% -9,97
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|7.006.526
|% -9,95
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|KTSKR
|32,16
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|% -9,97
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|BASGZ
|13,24
|340.030.071
|% 3,44
|
|MIATK
|31,68
|276.201.010
|% -10,00
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|ISDMR
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|175.252.930
|% -2,87
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|TURSG
|5,61
|147.020.744
|% -0,88
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|IHLGM
|0,94
|79.871.905
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|MOBTL
|1,75
|125.354.186
|% 2,94
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|PEKGY
|1,15
|44.718.327
|% 9,52
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|TURSG
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|147.020.744
|% -0,88
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|BASGZ
|13,24
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|Alış
|Satış
|%
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|13,7680
|% 0,36
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|Euro
|15,5211
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|% 0,16
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|Sterlin
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|% 0,68
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|Frank
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|14,9696
|% -0,03
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|Alış
|Satış
|%
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|1.781
|-2,30
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|Altın Gr.
|789
|789
|2,39
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|Cumhuriyet
|5.223
|5.302
|5,00
|
|Tam
|5.200
|5.329
|10,25
|
|Yarım
|2.513
|2.578
|4,96
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|Çeyrek
|1.260
|1.289
|2,48
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|Gümüş.Ons
|22,32
|22,34
|-0,21
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|Gümüş Gr.
|9,90
|9,91
|-0,05
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|71,59
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Seans Raporu
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17:59PCILT
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Yüzde 9.78 oranında artışla 4.49 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 385, 921 adet işlem
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17:56BIMAS
Yüzde 4.08 oranında artışla 72.75 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 850, 620 adet işlem
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17:55IHLAS
Yüzde 5.00 oranında artışla 0.63 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 969, 659 adet işlem