***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifinin reddi ve kârın dağıtılmayarak Olağanüstü Yedeklere aktarılması teklifinin kabulü gereğince düzeltilmiştir.Karar Tarihi 20.03.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 22.04.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECUHA00024 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECUHA00024 0 0B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 0 0Ek AçıklamalarGündemin 6. maddesi gereğinceYönetim Kurulu'nun 2019 yılı karının dağıtımına ilişkin teklifi okundu.Ayrıca Şirket Ortağı Murat Ruhi Çuhadaroğlu'nun kar dağıtımına ilişkin önerisi genel kurula sunuldu."Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs kaynaklı olarak, şirketlerin finansman yapılarını ihtiyatlılıkla takip etmeleri ve daha çok likiditeye sahip olmaları gereken bir dönemde bulunulması nedeniyle, Yönetim Kurulu'nun bir aydan daha uzun süre önce henüz Koronavirüs'ün ülkemiz ve dünya ekonomisine etkileri daha az öngörülebilir seviyedeyken oluşturduğu kar dağıtılmasına ilişkin teklifinin içinde bulunduğumuz güncel koşullar nedeniyle kabul edilmeyerek, kar dağıtımı yapılmaması Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranında 983.601,00 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 2019 yılı kârının tamamının Olağanüstü Yedek olarak ayrılması teklif edildi."Her iki teklif ayrı ayrı oylamaya sunuldu Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi ret edildi. Karın dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere aktarılması teklifi kabul edildi.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dagıtım Tablosu 2019.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 71.250.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 9.810.805Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 10.520.493 24.259.1104. Vergiler ( - ) 2.245.575 4.587.0815. Net Dönem Kârı 11.329.096 19.672.0296. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 983.601 983.6018. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 10.345.495 18.688.427Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 10.345.495 18.688.42711. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 10.345.495 18.688.42720. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamalarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839911BIST