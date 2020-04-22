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***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

22.04.2020 18:23
GÜNCEL HABERLER



***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifinin reddi ve kârın dağıtılmayarak Olağanüstü Yedeklere aktarılması teklifinin kabulü gereğince düzeltilmiştir.

Karar Tarihi 20.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 22.04.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECUHA00024 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECUHA00024 0 0
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 0 0

Ek Açıklamalar
Gündemin 6. maddesi gereğince
Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı karının dağıtımına ilişkin teklifi okundu.
Ayrıca Şirket Ortağı Murat Ruhi Çuhadaroğlu'nun kar dağıtımına ilişkin önerisi genel kurula sunuldu.
"Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs kaynaklı olarak, şirketlerin finansman yapılarını ihtiyatlılıkla takip etmeleri ve daha çok likiditeye sahip olmaları gereken bir dönemde bulunulması nedeniyle, Yönetim Kurulu'nun bir aydan daha uzun süre önce henüz Koronavirüs'ün ülkemiz ve dünya ekonomisine etkileri daha az öngörülebilir seviyedeyken oluşturduğu kar dağıtılmasına ilişkin teklifinin içinde bulunduğumuz güncel koşullar nedeniyle kabul edilmeyerek, kar dağıtımı yapılmaması Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranında 983.601,00 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 2019 yılı kârının tamamının Olağanüstü Yedek olarak ayrılması teklif edildi."
Her iki teklif ayrı ayrı oylamaya sunuldu Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi ret edildi. Karın dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere aktarılması teklifi kabul edildi.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dagıtım Tablosu 2019.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 71.250.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 9.810.805
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 10.520.493 24.259.110
4. Vergiler ( - ) 2.245.575 4.587.081
5. Net Dönem Kârı 11.329.096 19.672.029
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 983.601 983.601
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 10.345.495 18.688.427
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 10.345.495 18.688.427
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 10.345.495 18.688.427
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839911


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LINK 31,24 18.307.696 % 10,00  
POLTK 84,70 205.482 % 10,00  
OZRDN 2,42 155.422 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5835 8,6265 % 0,41  
Frank 7,1671 7,2103 % 0,03  
Riyal 1,8529 1,8622 % 0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.714 1.715 28,24  
Altın Gr. 385 385 7,20  
Cumhuriyet 2.471 2.533 48,90  
Tam 2.536 2.598 50,10  
Yarım 1.235 1.268 24,40  
Çeyrek 620 634 12,20  
Gümüş.Ons 15,03 15,05 0,15  
Gümüş Gr. 3,37 3,38 0,04  
B. Petrol 20,41 20,41 1,08  
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