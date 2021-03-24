***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yönetim Kurulu'nun 2020 Yılı Kar Payı Dağıtım ÖnerisiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 24.03.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECUHA00024 Peşin 0,1176470 11,7647 15 0,0999999 9,99999B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 Peşin 0,1176470 11,7647 15 0,0999999 9,99999Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 05.05.2021 07.05.2021 06.05.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECUHA00024 0 0B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulu'nun 24.03.2021 tarihli toplantısındaTürk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak-Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK 'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2020 -31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 23.918.896.- Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu bu tutardan TTK'nun 519'uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 1.431.793.- Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra, 2020 yılı içerisinde bağış yapılmadığı ve SPK' nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2020 -31.12.2020 hesap dönemine ilişkin olarak 22.487.103.- Türk Lirası tutarında "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 01.01.2020 -31.12.2020 hesap döneminde 28.635.864.- Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu bu tutardan TTK'nun 519'uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 1.431.793.- Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra, 2020 yılı içerisinde bağış yapılmadığı ve SPK'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin olarak 27.204.071.- Türk Lirası tutarında "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,görülerek,- Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")' nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")' na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımızda yer alan "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" tutarının daha düşük olması nedeniyle söz konusu mevzuata göre belirlenen 22.487.103.- Türk Lirası "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" tutarından TTK'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi uyarınca 481.985.- Türk Lirası tutarında ilave ''Genel Kanuni Yedek Akçe'' ayrıldıktan sonra, kar payı dağıtımına başlandığı tarihte "küsurat" konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kurallarına da uymak suretiyle, "Çıkarılmış Sermaye"nin brüt % 11,76471'i (net % 10'u) oranında olmak üzere, toplam 8.382.353.- Türk Lirası (brüt) tutarında "nakit" kar dağıtımı yapılması, geriye kalan tutarın da olağanüstü yedeklere alınarak öz kaynaklar da tutulması ve kar payı dağıtımına en geç 5Mayıs 2021 tarihinde başlanması hususu ile birlikte Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 2020 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 71.250.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 10.794.406Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 34.011.898 35.677.3524. Vergiler ( - ) 11.473.856 7.041.4885. Net Dönem Kârı 23.918.896 28.635.8646. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 1.431.793 1.431.7938. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 22.487.103 27.204.071Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 22.487.103 27.204.0719. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 22.487.103 27.204.07111. Ortaklara Birinci Kâr Payı 8.382.353 8.382.353* Nakit 8.382.353 8.382.353* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 481.985 481.98517. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 13.622.765 18.339.73320. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 620.000 0 2,76 0,1 10B Grubu 6.505.000 0 28,93 0,1 10TOPLAM 7.125.000 0 31,68 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıNet hesaplama, %15 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile yapılmıştır.SPK düzenlemelerine göre oluşan "net dağıtılabilir dönem karı" tutarı daha düşük olduğundan, SPK düzenlemelerine göre oluşan net dağıtılabilir dönem karı referans alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920243BIST