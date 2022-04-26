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***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.04.2022 16:07
***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 16.03.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.04.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECUHA00024 Peşin 0,4444445 44,44445 10 0,4000000 40
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 Peşin 0,4444445 44,44445 10 0,4000000 40

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 14.06.2022 14.06.2022 16.06.2022 15.06.2022

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECUHA00024 0 0
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 0 0

Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 16.03.2022 tarihli toplantısında,
Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak
-Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK 'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 95.307.827.- Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu bu tutardan TTK'nun 519'uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 3.181.359.- Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra, 2021 yılı içerisinde bağış yapılmadığı ve SPK'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin olarak 92.126.468.- Türk Lirası tutarında "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,
- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise ilgili dönemde 63.627.186.- Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu bu tutardan TTK'nun 519'uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 3.181.359.- Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra, 2021 yılı içerisinde bağış yapılmadığı ve SPK'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2021 -31.12.2021 hesap dönemine ilişkin olarak 60.445.827.- Türk Lirası tutarında "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,
görülerek,
- Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")' nun II-19.1 Kar Payı Tebliği ve Kar Payı Rehberi hükümleri doğrultusunda, dağıtılması öngörülen kâr payı tutarının tamamı, ancak yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) mevcut net dağıtılabilir kârdan veya diğer kaynaklardan karşılanabildiği sürece dağıtılabileceğinden, söz konusu mevzuata göre belirlenen 60.445.827.- Türk Lirası "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" tutarından TTK'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi uyarınca 2.810.417.- Türk Lirası tutarında ilave ''Genel Kanuni Yedek Akçe'' ayrıldıktan sonra, kar payı dağıtımına başlandığı tarihte "küsurat" konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kurallarına da uymak suretiyle, "Çıkarılmış Sermaye"nin brüt %44,44'ü (net %40'ı) oranında olmak üzere, toplam 31.666.667.- Türk Lirası (brüt) tutarında "nakit" kar dağıtımı yapılması, geriye kalan tutarın da olağanüstü yedeklere alınarak öz kaynaklar da tutulması ve kar payı dağıtımına 14 Haziran 2022 tarihinden itibaren başlanması hususu ile birlikte Genel Kurul'un onayına sunulmasına
toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2021 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 71.250.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 12.708.185
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 143.376.427 83.944.873
4. Vergiler ( - ) 31.075.455 20.317.687
5. Net Dönem Kârı 95.307.827 63.627.186
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 3.181.359 3.181.359
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 92.126.468 60.445.827
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 92.126.468 60.445.827
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 92.126.468 60.445.827
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 31.666.667 31.666.667
* Nakit 31.666.667 31.666.667
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 2.810.417 2.810.417
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 57.649.384 25.968.743
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 2.480.000 0 2,69 0,4 40
B Grubu 26.020.000 0 28,24 0,4 40
TOPLAM 28.500.000 0 30,94 0 0

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Net hesaplama, %10 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023817


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Çeyrek 1.449 1.482 -9,86  
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