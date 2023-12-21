***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
21.12.2023 09:27
***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihi Güncellemesi/ Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.12.2023
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 20.12.2023 tarihli toplantısında
Şirketimiz esas sözleşmesinin 6.maddesinde belirtilen kayıtlı sermaye tavanına ilişkin beş yıllık süre 2023 yılı sonunda dolacağından, 2024-2028 yılları boyunca geçerli olmak üzere yeni bir süre için yetki alınabilmesi ve aynı maddede yer alan sermayenin ortaklar arasındaki dağılımını güncel hale getirmek amacıyla, Esas Sözleşmenin 6. maddesinin ekte yer aldığı şekliyle değiştirilmesine, değişiklik için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı izinlerinin alınmasına ve söz konusu değişikliğin ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 EK-Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227595
BIST