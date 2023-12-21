***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihi Güncellemesi/ Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.12.2023İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarYönetim Kurulu'nun 20.12.2023 tarihli toplantısındaŞirketimiz esas sözleşmesinin 6.maddesinde belirtilen kayıtlı sermaye tavanına ilişkin beş yıllık süre 2023 yılı sonunda dolacağından, 2024-2028 yılları boyunca geçerli olmak üzere yeni bir süre için yetki alınabilmesi ve aynı maddede yer alan sermayenin ortaklar arasındaki dağılımını güncel hale getirmek amacıyla, Esas Sözleşmenin 6. maddesinin ekte yer aldığı şekliyle değiştirilmesine, değişiklik için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı izinlerinin alınmasına ve söz konusu değişikliğin ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 EK-Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227595BIST