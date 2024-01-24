***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.01.2024 14:48
***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihi Güncellemesi / SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.12.2023
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 21.12.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 17.01.2024
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu ' nun II-18.1 No'lu Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri uyarınca 2023 yılı sonunda sona eren Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin, 2014-2028 yılları olarak belirlenmesi için, Esas Sözleşme'nin 6. maddesinin tadiline izin alabilmek amacıyla 21.12.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
İlgili başvurumuz 17.01.2024 tarih ve E-29833736-110.04.04-48205 sayılı yazı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup bugün (24.01.2024) Şirketimize ulaşmıştır. Kurul tarafından onaylanan tadil metni açıklama ekinde sunulmaktadır. Esas sözleşme tadil metni için T.C.Ticaret Bakanlığı'na onay için başvuru yapılacak olup başvuru sonucu kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 EK-Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
EK: 2 Esas Sözleşme Tadil Metni - SPK Onay.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242470
BIST