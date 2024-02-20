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***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.02.2024 14:06
***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihi Güncellemesi / T.C. Ticaret Bakanlığı Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.12.2023
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 21.12.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 17.01.2024

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu ' nun II-18.1 No'lu Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri uyarınca 2023 yılı sonunda sona eren Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin, 2024-2028 yılları olarak belirlenmesi için, Esas Sözleşme'nin 6. maddesinin tadiline izin alabilmek amacıyla 21.12.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
İlgili başvurumuz 17.01.2024 tarih ve E-29833736-110.04.04-48205 sayılı yazı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup 24.01.2024 tarihinde Şirketimize ulaşmış ve aynı gün KAP açıklaması yapılmıştır.
Esas sözleşme tadil metni için T.C.Ticaret Bakanlığı'na onay başvurumuz E-50035491-431.02-00094042029 sayılı yazı ile onaylanmış olup bugün (20.02.2024) Şirketimize ulaşmıştır.
Kurul ve Bakanlık tarafından onaylanan tadil metni açıklama ekinde sunulmaktadır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni - Bakanlık Onaylı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250754


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