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***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.04.2020 14:51
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***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.02.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (İş GYO) ve Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. (NEF) ortaklığında İstanbul'da hayata geçirilen "İNİSTANBUL PROJESİ" nin alt yüklenicisi olan Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.  (Sera Yapı) ile bağlı ortaklığımız Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi ve Tic. A.Ş. (Çuhadaroğlu Alüminyum) arasında 08.02.2018 tarihli  3. ve 4. Etap Giydirme Cephe Kaplama İşleri sözleşmesi imzalanmış, iş bu durum 08.02.2018 tarihli özel durum açıklamasında kamuya yayınlanmıştır. Söz konusu proje kapsamında iş tamamlanmış, tamamlanan projede sosyal yaşam başlamıştır.
İş GYO ve NEF'in Alt Yüklenicisi olan Sera Yapı'nın "İNİSTANBUL PROJESİ" ile ilgili Çuhadaroğlu Alüminyum'a olan 744.505.-USD ve 3.889.213.-TL tutarındaki borcunu ödeyememesi üzerine İş GYO ve NEF'in Alt Yüklenicisi Sera Yapı aleyhine yasal takip başlatılmıştır. Çuhadaroğlu Alüminyum tarafından İş GYO ve NEF'in Alt Yüklenicisi olan Sera Yapı aleyhine yasal takip başlatılması akabinde, üst işverenlerden NEF, Sera Yapı'nın bir kısım borçlarını üstlenmiştir. İş bu kapsamda Çuhadaroğlu Alüminyum, NEF ve Sera Yapı arasında 01.10.2019 tarihli protokol imzalanmıştır. İş bu protokol ile Sera Yapı'nın yukarıda belirtilen ve yine İş GYO ve NEF ortaklığındaki İNİSTANBUL PROJESİ'nden kaynaklı bir kısım borçları da dahil edilmek suretiyle 12.500.000.-TL borç NEF tarafından üstlenilmiştir. NEF protokol kapsamındaki borcun 4.000.000.-TL'lık kısmını ödemiş, Çuhadaroğlu Alüminyum tarafından yapılan yazılı ve sözlü tüm bildirimlere rağmen kalan 8.500.000.-TL'lık borcun ödemesini gerçekleştirmemiştir. NEF'in protokol kapsamındaki borcunu ödememesi üzerine İstanbul 33. İcra Müdürlüğü 2020/2520 Esas Sayılı dosyası ile NEF aleyhine yasal takip başlatılmıştır. NEF'in protokol kapsamında Alt İşvereni olan Sera Yapı'nın borcundan kaynaklı başlatılan takibe itiraz etmesi üzerine takip durmuştur. Çuhadaroğlu Alüminyum ve NEF arasında gerçekleştirilen zorunlu arabuluculuk görüşmelerinin anlaşmazlık ile neticelenmesi akabinde 8.500.000.-TL alacağın tahsili ile ilgili olarak İstanbul 21. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/205 Esas Sayılı dosya ile 03/04/2020 tarihinde dava açılmıştır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834588


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