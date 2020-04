***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÇUHADAROĞLU Grup Şirketleri olarak tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgının etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde "insan sağlığını" ön planda tutarak çalışanlarımızın ve toplum sağlığının korunması amacıyla, iş sürekliliği ve üretimin devamlılığı politikaları çerçevesinde, çalışanlarımızın sağlığını korumak, aynı zamanda şirketimizin iş sürekliliğini ve üretim devamlılığını sağlamak üzere başlattığımız ve takip ettiğimiz Covid-19 salgınıyla mücadelemizde şirket olarak alınan önlemler aşağıdaki gibidir· Şirketimizde Üst Yönetim tarafından 11.03.2020 tarihinde oluşturulan ve her hafta periyodik olarak toplanan Covid19 Komitesi tarafından, Türkiye'deki ve Dünya çapındaki gelişmeler, alınan tedbirler yakından takip edilmekte olup, şirket olarak alınan tedbirler ve kararlarla ilgili bütün çalışanlarımız bilgilendirilmektedir.· İşyeri Hekimimiz tarafından bütün çalışanlara Covid19 ile ilgili bilgilendirme ve tedbirler hakkında eğitimler verilmiş olup, çalışanlar bilgilendirilmeye devam edecektir.· İSG Bölümümüz tarafından, Covid19 salgını ile ilgili Acil Durum Planları ve Risk Analizleri hazırlanmış olup, bütün çalışanlara yayınlanmıştır.· İSG Bölümümüz tarafından, Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeler dikkate alınarak hazırlanan afişler, bilgi kartları şirket içinde herkesi görebilecekleri yerlere asılarak çalışanlar bilgilendirilmektedir.· İşyeri Hekimimiz ve Sağlık Personelimiz tarafından her gün bütün çalışanların ateş ölçümleri yapılmakta olup, yüksek ateş ve diğer semptomları bulunan çalışanlar hastaneye sevk edilmekte ve karantina süresince istirahat ettirilmektedir.· 03.04.2020 tarihli İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile toplu işyerlerinde çalışanların maske kullanması zorunlu hale getirilmesiyle birlikte, tüm çalışanlarımıza maskeler dağıtılmış olup maskelerin kullanılması zorunlu hale getirilmiştir.· Ofislerdeki ve yemekhanedeki parmak izi ile giriş sistemi kaldırılmış olup, sadece şirkete giriş-çıkışta uygulanmaktadır. Giriş-çıkışlarda ve şirketin her yerinde dezenfektanlar yerleştirilmiştir.· Sosyal izolasyon ve aynı ortamda bulunacak kişi sayısını azaltılmak amacıyla, iş sürekliliğini aksatmayacak şekilde , öncellikle hamile, 60 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan çalışanlarımız da olmak üzere bütün çalışanlara dönüşümlü olarak yıllık izin kullandırılmaktadır.· Çalışanlarımızın tüm yurtiçi ve yurtdışı seyahatleri iptal edilmiştir.· Çalışanlarımız ile yüz yüze yapılan toplantılar iptal edilmiş olup, uzaktan iletişim araçları ile toplantılar gerçekleştirilmektedir.· Şirket içerisine 3.şahısların (misafir, müşteri, tedarkçi vb.) girmesi yasaklanmıştır.· Şirketin çeşitli lokasyonlarına (ofis katları, üretim alanları, çay ocağı, yemekhane, giriş-çıkış alanları vb.) alkol bazlı dezenfektanlar yerleştirilmiştir.· Şirketimizde sunulan çay-kahve servisi ve çay otomatları kaldırılmış olup, çay ocakları kapatılmıştır.· Yemekhanelerdeki cam bardaklar kaldırılmış olup, tek kullanımlık kağıt bardak kullanımına geçilmiştir.· Çalışanlara, daha kolay temizlenebilen kıyafetlerle görev yapma imkanı sağlayan serbest kıyafet uygulamasına geçilmiştir· Tüm ofis ve üretim alanlarında, genel temizlik faaliyetleri sıklaştırılmış olup, çalışma alanları mesai saatlerinde ve mesai saatleri sonrası her gün havalandırılmakta ve dezenfekte edilmektedir.· Ofislerde ve yemekhanelerde, Sağlık Bakanlığı onaylı profesyonel dezenfeksiyon hizmeti veren firma tarafından dezenfekte çalışması yapılacaktır.· Yemekhanede sosyal mesafenin korunması ve aynı ortamdaki kişi sayısının azaltılması amacıyla, yemek saatlerinde düzenleme yapılmış olup, aynı masada 2 kişinin çapraz oturacağı şekilde masa düzenine geçilmiştir.· Servis araçları her gün dezenfekte edilmekte olup, sosyal mesafenin korunması ve aynı ortamdaki kişi sayısının azaltılması amacıyla her sırada 1 kişi oturacak şekilde oturma düzenine geçilmiştir. Servis araçlarında, maske kullanılması zorunlu hale getirilmiştir.· Şirket araçlarına dezenfektanlar yerleştirilmiş olup, şirket araçlarını kullanacak olan çalışanlarımızın dezenfekte işlemini yaptıktan sonra kullanması sağlanmaktadır. Şirket araçları, ayrıca yıkama döneminde de dezenfekte edilmektedir.· Virüs taşıdığından şüphe edilen ürünlerle temas edecek personelin (kargoyu teslim alan santral elemanı, kalite kontrol elemanı, güvenlik elemanı) eldiven ve maske kullanması zorunlu hale getirilmiştir.· Gerek çalışanlarımızla, gerek sosyal paydaşlarımızla yapılan paylaşımlarımız sosyal medya hesaplarımızdan yayınlanmıştır.Çuhadaroğlu Grup Şirketleri olarak "çalışanlarımızın sağlığı çok önemli" deyimiyle başlattığımız ve takip ettiğimiz Covid-19 salgınıyla mücadelemizde önceliğimizin, daima insan sağlığı olacağının Covid-19 salgınına karşı korumak adına her türlü önlemin şirketimiz tarafından alındığının ve bundan sonra da alınacağının bilgisini, siz değerli kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837145BIST