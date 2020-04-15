***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgının neden olduğu koşullarda Bağlı Ortaklığımız Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çuhadaroğlu Alüminyum) 'nin yeni iş alma sürecinin uzaması nedeniyle bir kısım işlerde minimum çalışan seviyesine geçilmesine karar verilmiştir. Bu doğrultuda alınan önlemler neticesinde 15.04.2020 tarihi itibariyle konsolide personel sayımız 544 kişi olmuştur. İlerleyen süreçte Covid-19 salgının etkisinin azalması ve yeni proje alımlarımıza bağlı olarak personel sayısında tekrar revizyona gidilmesi söz konusudur.Alınan önlemlere ek olarak Bağlı Ortaklığımız Çuhadaroğlu Alüminyum Yönetim Kurulu'nun 15.04.2020 tarihli toplantısında "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca, Bağlı Ortaklığımız Çuhadaroğlu Alüminyum'un "Kısa Çalışma Ödeneği" alabilmesi için başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838341BIST