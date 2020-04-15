GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.04.2020 14:59
GÜNCEL HABERLER



***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgının neden olduğu koşullarda Bağlı Ortaklığımız Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çuhadaroğlu Alüminyum) 'nin yeni iş alma sürecinin uzaması nedeniyle bir kısım işlerde minimum çalışan seviyesine geçilmesine karar verilmiştir. Bu doğrultuda alınan önlemler neticesinde 15.04.2020 tarihi itibariyle konsolide personel sayımız 544 kişi olmuştur. İlerleyen süreçte Covid-19 salgının etkisinin azalması ve yeni proje alımlarımıza bağlı olarak personel sayısında tekrar revizyona gidilmesi söz konusudur.
Alınan önlemlere ek olarak Bağlı Ortaklığımız Çuhadaroğlu Alüminyum Yönetim Kurulu'nun 15.04.2020 tarihli toplantısında "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca, Bağlı Ortaklığımız Çuhadaroğlu Alüminyum'un "Kısa Çalışma Ödeneği" alabilmesi için başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838341


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0595.855
Değişim :  -2,73% |  -2.694,88
Açılış :  98.945  
Önceki Kapanış :  98.550  
En Yüksek
99.044 En Düşük
94.602
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SANFM 7,92 15.704.084 % 10,00  
VKING 4,62 6.229.025 % 10,00  
DITAS 13,97 3.201.497 % 10,00  
MGROS 28,86 569.890.774 % 9,98  
PETUN 14,90 81.792.726 % 9,96  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6340 8,6773 % 0,62  
Frank 7,1327 7,1756 % 0,91  
Riyal 1,8326 1,8417 % 1,35  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.710 1.711 -15,82  
Altın Gr. 381 381 2,22  
Cumhuriyet 2.438 2.499 19,20  
Tam 2.506 2.572 19,70  
Yarım 1.219 1.252 9,50  
Çeyrek 611 626 4,80  
Gümüş.Ons 15,39 15,43 -0,36  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 -0,03  
B. Petrol 27,52 27,52 -2,08  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru