***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümleri dikkate alarak, faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla oluşturduğu komitelerin başkan ve üyelerinin 2020 faaliyet yılı için aşağıdaki şekilde belirlenmesineDENETİMDEN SORUMLU KOMİTE:- Günhan Aksoy (Başkan)- Rahime Alev Dumanlı (Üye)KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ- Rahime Alev Dumanlı (Başkan)- Metin Yılmaz (Üye)- Burcu Nergiz (Üye)RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ- Günhan Aksoy (Başkan)- Metin Yılmaz (Üye)- Fatma Bilecen (Üye)- Tebliğ'de düzenlendiği üzere, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesinekarar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839912BIST