***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.04.2020 15:37
***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.04.2020 tarihli toplantısında "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca, Şirketimizin "Kısa Çalışma Ödeneği" alabilmesi için Türkiye İş Kurumu'na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840328
BIST
16:59100.871
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 2.111,82
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
101.333
En Düşük
100.086
16:596,9894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0347
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9933
En Düşük
6,9491
16:597,5733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0394
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5883
En Düşük
7,5263
16:59385,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,00
|Açılış
|: 385,68
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,26
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|7,15
|156.480.743
|% 10,00
|
|LKMNH
|7,04
|26.793.514
|% 10,00
|
|RTALB
|16,83
|8.378.849
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|20.118.682
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,55
|157.627
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.500,00
|146.576
|% -9,63
|
|BMELK
|3,20
|423.484
|% -8,57
|
|BALAT
|2,30
|346.050
|% -8,00
|
|FRIGO
|13,90
|395.783
|% -7,33
|
|IHGZT
|4,66
|234.340
|% -5,86
|
|THYAO
|10,69
|1.170.724.962
|% 4,09
|
|GARAN
|8,32
|985.147.095
|% 2,46
|
|ECILC
|5,12
|776.077.550
|% 6,22
|
|ASELS
|27,28
|732.190.199
|% 2,25
|
|MGROS
|29,30
|427.428.311
|% 2,02
|
|ECILC
|5,12
|776.077.550
|% 6,22
|
|GARAN
|8,32
|985.147.095
|% 2,46
|
|IHLGM
|1,07
|119.161.746
|% 1,90
|
|THYAO
|10,69
|1.170.724.962
|% 4,09
|
|GUSGR
|3,23
|350.402.054
|% 4,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6647
|8,7082
|% 1,07
|
|Frank
|7,1415
|7,1846
|% 0,32
|
|Riyal
|1,8538
|1,8631
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|-13,26
|
|Altın Gr.
|385
|386
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.528
|-9,50
|
|Tam
|2.535
|2.590
|-13,60
|
|Yarım
|1.235
|1.266
|-4,80
|
|Çeyrek
|619
|633
|-2,40
|
|Gümüş.Ons
|15,12
|15,16
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,00
|
|B. Petrol
|22,91
|22,91
|-1,90
|
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