***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.04.2021 17:03
***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim kuruluşu seçimi önerisine ilişkin kararı çerçevesinde 01.01.2021 - 31.12.2021 faaliyet dönemine ilişkin Şirket finansal tablolarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile yürürlükte olan diğer mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesi için Karden Partners Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.(eski unvanı ile AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.) seçilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931838
BIST
16:571.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -6,75
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.380
16:578,2001
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0049
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1552
16:579,9178
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0153
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8553
16:57467,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,76
|Açılış
|: 467,32
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler16:57
|UFUK
|19,03
|222.975
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|382.098
|% 9,98
|
|MERIT
|224,00
|1.221.920
|% 9,97
|
|MMCAS
|7,51
|1.034.044
|% 9,96
|
|CRFSA
|52,60
|10.826.432
|% 9,95
|
|DESA
|15,16
|10.710.376
|% -9,98
|
|NIBAS
|15,50
|9.724.754
|% -8,07
|
|GWIND
|4,84
|460.967.732
|% -7,81
|
|TRILC
|39,76
|32.650.990
|% -7,45
|
|ORGE
|10,51
|18.381.747
|% -6,58
|
|THYAO
|12,08
|560.815.351
|% 1,26
|
|GWIND
|4,84
|460.967.732
|% -7,81
|
|YKBNK
|2,08
|277.594.609
|% 0,00
|
|TUPRS
|86,50
|232.917.852
|% 0,00
|
|TAVHL
|20,90
|230.944.782
|% 5,56
|
|YKBNK
|2,08
|277.594.609
|% 0,00
|
|GWIND
|4,84
|460.967.732
|% -7,81
|
|EKGYO
|1,82
|128.426.874
|% 0,55
|
|TSKB
|1,20
|60.718.750
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,42
|144.322.204
|% 0,00
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1965
|8,2001
|% -0,06
|
|Euro
|9,9066
|9,9178
|% -0,15
|
|Sterlin
|11,3604
|11,4174
|% -0,23
|
|Frank
|8,9299
|8,9837
|% -0,23
|
|Riyal
|2,1816
|2,1926
|% -0,06
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|-2,22
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-1,68
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,84
|-0,10
|
|B. Petrol
|66,66
|66,66
|0,79
|