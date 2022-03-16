***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından bugün (16.03.2022) yapılan toplantıda, Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporu doğrultusunda, Sayın Rahime Alev DUMANLI ve Sayın Abdullah Günhan AKSOY'un, yapılacak 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında bağımsız yönetim kurulu üyeliği için aday olarak sunulmalarına karar verilmiştir. Sayın Rahime Alev DUMANLI ve Sayın Abdullah Günhan AKSOY'un özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010916BIST