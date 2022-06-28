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***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.06.2022 10:05
***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

BDDK'nın 24.06.2022 tarihli 10250 sayılı, yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığı 15  Milyon TL'yi aşan şirketlere dönük TL cinsinden kredi  kullanımını kısıtlayıcı kararının, Şirketimizin faaliyetleri ve finansal  tabloları üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağı öngörülmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039598


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BIST En Aktif Hisseler10:01
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BALAT 14,00 91.434 % 8,11  
AYES 20,90 385.551 % 5,03  
IHAAS 30,58 313.414 % 4,94  
KRDMA 10,29 423.989 % 4,45  
KRDMB 10,29 325.376 % 4,45  
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10:01 Alış Satış %  
Dolar 16,6027 16,6283 % 0,62  
Euro 17,5896 17,6046 % 0,45  
Sterlin 20,3512 20,4533 % 0,66  
Frank 17,3159 17,4202 % 0,57  
Riyal 4,4150 4,4372 % 0,54  
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10:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.827 1.828 4,78  
Altın Gr. 976 977 7,69  
Cumhuriyet 6.495 6.593 -131,00  
Tam 6.492 6.605 13,00  
Yarım 3.187 3.231 7,00  
Çeyrek 1.597 1.615 3,00  
Gümüş.Ons 21,31 21,34 0,17  
Gümüş Gr. 11,38 11,40 0,15  
B. Petrol 113 113 1,90  
Seans Raporu 10:01
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