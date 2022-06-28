***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.06.2022 10:05
***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BDDK'nın 24.06.2022 tarihli 10250 sayılı, yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığı 15 Milyon TL'yi aşan şirketlere dönük TL cinsinden kredi kullanımını kısıtlayıcı kararının, Şirketimizin faaliyetleri ve finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağı öngörülmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039598
BIST
10:042.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 17,48
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.550
En Düşük
2.545
10:0416,6251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0992
|Açılış
|: 16,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,6284
En Düşük
16,5102
10:0417,6116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0852
|Açılış
|: 17,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,6205
En Düşük
17,4694
10:04976,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 8,04
|Açılış
|: 977,07
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
977,13
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler10:01
|BALAT
|14,00
|91.434
|% 8,11
|
|AYES
|20,90
|385.551
|% 5,03
|
|IHAAS
|30,58
|313.414
|% 4,94
|
|KRDMA
|10,29
|423.989
|% 4,45
|
|KRDMB
|10,29
|325.376
|% 4,45
|
|ULUSE
|180,60
|13.459.209
|% -2,90
|
|DAGHL
|26,30
|328.908
|% -2,45
|
|ETYAT
|2,91
|9.231
|% -2,35
|
|ISKPL
|5,30
|546.234
|% -2,27
|
|KRSTL
|7,34
|804.618
|% -2,13
|
|SISE
|21,66
|2.029.313.458
|% 0,00
|
|EREGL
|27,84
|1.838.020.592
|% 0,00
|
|TUPRS
|274,90
|986.717.497
|% 0,73
|
|PETKM
|9,26
|526.087.145
|% 0,00
|
|ODAS
|3,15
|491.971.360
|% 0,00
|
|ODAS
|3,15
|491.971.360
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,83
|372.895.174
|% 0,00
|
|SISE
|21,66
|2.029.313.458
|% 0,00
|
|MOBTL
|1,79
|138.018.923
|% 0,00
|
|EREGL
|27,84
|1.838.020.592
|% 0,00
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6027
|16,6283
|% 0,62
|
|Euro
|17,5896
|17,6046
|% 0,45
|
|Sterlin
|20,3512
|20,4533
|% 0,66
|
|Frank
|17,3159
|17,4202
|% 0,57
|
|Riyal
|4,4150
|4,4372
|% 0,54
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|4,78
|
|Altın Gr.
|976
|977
|7,69
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-131,00
|
|Tam
|6.492
|6.605
|13,00
|
|Yarım
|3.187
|3.231
|7,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.615
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,31
|21,34
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,38
|11,40
|0,15
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,90
|