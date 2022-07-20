***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDetaylarını 03.04.2020 ve 03.02.2021 tarihli özel durum açıklamaları ile belirttiğimiz, bağlı ortaklığımız Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çuhadaroğlu Alüminyum) ile Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. (NEF) arasındaki, İstanbul 21. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2020/205 E, 2021/85 K sayılı ilamı ile lehimize karara bağlanan alacak davası, kararın akabinde NEF tarafından itiraz edilmek suretiyle üst derece mahkemesi olan İstinafa taşınmıştır. Tarafımıza bugün yapılan tebligatla NEF'in itirazının, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesi'nin 2021/934 E, 2022/1231 K sayılı 14.06.2022 tarihli kararı ile Yargıtay yolu açık olmak üzere reddedildiği öğrenilmiştir.Söz konusu İstinaf kararının temyiz edilmeden kesinleşmesi halinde 8.500.000 TL'si anapara, 1.705.344,52 TL'si icra inkâr tazminatı ve yaklaşık 2.879.847,37 TL'si faiz ve yargılama giderleri olmak üzere bugün itibarıyla toplam 13.085.191,89 TL olan alacağımızın NEF'ten tahsili imkânı doğacaktır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047060BIST