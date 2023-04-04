***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.04.2023 08:36
***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından bugün (04.04.2023) yapılan toplantıda, Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporu doğrultusunda, Sayın Rahime Alev DUMANLI ve Sayın Abdullah Günhan AKSOY'un, yapılacak 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında bağımsız yönetim kurulu üyeliği için aday olarak sunulmalarına karar verilmiştir. Sayın Rahime Alev DUMANLI ve Sayın Abdullah Günhan AKSOY'un özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131357
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