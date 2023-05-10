***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 10 Mayıs 2023 tarihinde (bugün) yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında Sayın Murat Ruhi Çuhadaroğlu Yönetim Kurulu Başkanı, Sayın Halil Nejat Çuhadaroğlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili seçilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149559BIST