***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.05.2023 15:39
***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 10 Mayıs 2023 tarihinde (bugün) yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında Sayın Murat Ruhi Çuhadaroğlu Yönetim Kurulu Başkanı, Sayın Halil Nejat Çuhadaroğlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili seçilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149559
BIST
16:484.507
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -29,14
|Açılış
|: 4.544
|
|Önceki Kapanış
|: 4.536
|
4.555
En Düşük
4.486
16:4819,5405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0275
|Açılış
|: 20,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5950
|
19,5769
En Düşük
19,4851
16:4821,4743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0861
|Açılış
|: 22,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4600
|
21,5095
En Düşük
21,3125
16:481.281,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,94
|Açılış
|: 1.280,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.276,73
|
1.287,00
En Düşük
1.272,29
BIST En Aktif Hisseler16:48
|EGPRO
|58,85
|40.872.796
|% 10,00
|
|BRSAN
|137,50
|290.402.171
|% 10,00
|
|ULAS
|15,42
|9.308.786
|% 9,99
|
|FADE
|8,32
|7.064.088
|% 9,91
|
|ISBIR
|73,85
|5.102.227
|% 9,90
|
|TUKAS
|10,92
|176.831.055
|% -9,98
|
|AVHOL
|21,12
|3.999.980
|% -9,97
|
|GRTRK
|20,44
|146.711.122
|% -9,96
|
|IZINV
|19,88
|9.548.482
|% -8,47
|
|AYEN
|19,05
|45.478.575
|% -7,97
|
|ISCTR
|12,70
|4.354.531.900
|% 4,79
|
|KCHOL
|87,05
|2.935.606.374
|% 0,23
|
|THYAO
|127,40
|2.157.273.311
|% -1,09
|
|SISE
|37,16
|1.909.224.104
|% -0,91
|
|CWENE
|112,20
|1.786.888.471
|% -5,08
|
|ISCTR
|12,70
|4.354.531.900
|% 4,79
|
|YKBNK
|10,55
|1.658.380.337
|% 1,54
|
|EKGYO
|5,50
|564.484.310
|% 0,18
|
|AKBNK
|16,89
|1.708.850.138
|% 1,08
|
|DOHOL
|8,49
|578.331.047
|% -3,41
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5359
|19,5405
|% 0,14
|
|Euro
|21,4691
|21,4743
|% 0,40
|
|Sterlin
|24,6080
|24,7314
|% 0,20
|
|Frank
|21,8979
|22,0298
|% 0,33
|
|Riyal
|5,1942
|5,2202
|% 0,11
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.038
|2.039
|4,04
|
|Altın Gr.
|1.278
|1.278
|1,30
|
|Cumhuriyet
|9.335
|9.476
|73,00
|
|Tam
|9.308
|9.550
|98,67
|
|Yarım
|4.576
|4.710
|51,00
|
|Çeyrek
|2.281
|2.341
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|25,66
|25,68
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|16,07
|16,09
|0,01
|
|B. Petrol
|76,43
|76,43
|-1,01
|
Seans Raporu
16:48
daha fazla
-
17:03COSMO
Yüzde -3.76 oranında düşüşle 64.00 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 347 adet işlem
-
17:02GRTRK
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 20.44 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 059, 768 adet işlem
-
17:01ANGEN
Yüzde -6.73 oranında düşüşle 19.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 350, 780 adet işlem
-
17:00XU100
Endeks 4, 496 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 88 altında . İşlem hacmi 36, 923.00 milyon TL de
-
17:00CANTE
Yüzde -5.78 oranında düşüşle 17.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 790, 151 adet işlem