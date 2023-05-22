***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.01.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKırklareli ili Lüleburgaz ilçesi Evrensekiz/Kırcaali Mah. Mevkii 300 ada 92 parsel ve 343 ada 1 parsel mevkiinde Şirketimiz tarafından yapılması planlanan Alüminyum Doğrama ve Muhtelif Alüminyum Profil, Isı İzolasyonlu Alüminyum Profil Üretimi, Muhtelif Alüminyum Biyet Üretimi, Elektrostatik-Anotlama Tesisi projesi ile ilgili olarak Kırklareli Valiliğine sunulan P.T.D. Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 16. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152668BIST