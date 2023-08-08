***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.01.2023-22.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Evresekiz Beldesi, Kırcaali Mah. 300 ada, 92 no.lu parsel ve 343 ada 1 parsel no.lu taşınmazlar üzerinde Şirketimiz tarafından yapılması planlanan "Alüminyum Doğrama ve Muhtelif Alüminyum Profil, Alüminyum Profil (Isı İzolasyonlu) Üretimi, Muhtelif Alüminyum Biyet Üretimi (Alüminyum Dökümhane ve Alüminyum Geri Dönüşüm), Elektrostatik-Anotlama Tesisine ait "Nihai Proje Tanıtım Dosyası" 29.07.2022 tarih ve 31907 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği" kapsamında İl Müdürlüğünce incelenmiş ve değerlendirilmiştir.ÇED Yönetmeliği'nin 17. maddesi gereğince "Alüminyum Doğrama ve Muhtelif Alüminyum Profil, Alüminyum Profil (Isı İzolasyonlu) Üretimi, Muhtelif Alüminyum Biyet Üretimi (Alüminyum Dökümhane ve Alüminyum Geri Dönüşüm), Elektrostatik-Anotlama Tesisi" projesine İl Müdürlüğünce "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı verilmiştir.Bakanlık tarafından yapılan açıklama ve açıklamanın yer aldığı bağlantı linki aşağıda yer almaktadır.https://eced-duyuru.csb.gov.tr/eced-prod/duyurular.xhtmlSaygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182079BIST