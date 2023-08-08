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***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.08.2023 14:55
***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.01.2023-22.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Evresekiz Beldesi, Kırcaali Mah. 300 ada, 92 no.lu parsel ve 343 ada 1 parsel no.lu taşınmazlar üzerinde Şirketimiz tarafından yapılması planlanan "Alüminyum Doğrama ve Muhtelif Alüminyum Profil, Alüminyum Profil (Isı İzolasyonlu) Üretimi, Muhtelif Alüminyum Biyet Üretimi (Alüminyum Dökümhane ve Alüminyum Geri Dönüşüm), Elektrostatik-Anotlama Tesisine  ait  "Nihai  Proje  Tanıtım  Dosyası"  29.07.2022  tarih  ve  31907 sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanan "Çevresel  Etki  Değerlendirmesi  (ÇED)  Yönetmeliği"  kapsamında  İl  Müdürlüğünce  incelenmiş  ve değerlendirilmiştir.
ÇED Yönetmeliği'nin  17. maddesi  gereğince  "Alüminyum Doğrama  ve Muhtelif Alüminyum Profil, Alüminyum Profil (Isı İzolasyonlu) Üretimi, Muhtelif Alüminyum Biyet Üretimi (Alüminyum Dökümhane ve Alüminyum  Geri  Dönüşüm),  Elektrostatik-Anotlama  Tesisi"  projesine  İl Müdürlüğünce  "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı verilmiştir.
Bakanlık tarafından yapılan açıklama ve açıklamanın yer aldığı bağlantı linki aşağıda yer almaktadır.
https://eced-duyuru.csb.gov.tr/eced-prod/duyurular.xhtml
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182079


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