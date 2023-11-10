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***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.11.2023 18:33
***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Detaylarını 03.04.2020, 03.02.2021 ve 20.07.2022 tarihli özel durum açıklamaları ile belirttiğimiz üzere, bağlı ortaklığımız Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çuhadaroğlu Alüminyum) ile Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. (NEF) arasındaki, İstanbul 21. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2020/205 E, 2021/85 K sayılı ilamı ile lehimize karara bağlanan alacak davası, kararın akabinde NEF tarafından itiraz edilmek suretiyle üst derece mahkemesi olan İstinafa taşınmış, NEF'in itirazı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesi'nin 2021/934 E, 2022/1231 K sayılı 14.06.2022 tarihli kararı ile Yargıtay yolu açık olmak üzere reddedilmiştir.
NEF, Bölge Adliye Mahkemesinin red kararına karşı süresi içerisinde temyiz isteminde bulunmuştur. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, 2022/4240 E, 2023/3491 K sayılı, 26.10.2023 tarihli kararında, temyiz olunan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesi'nin 2021/934 E, 2022/1231 K sayılı 14.06.2022 tarihli kararının 6100 sayılı Kanunun 370. maddesinin 1. fıkrası uyarınca ONANMASINA karar vermiştir.
Söz konusu kararla birlikte anapara, icra inkâr tazminatı, faiz ve yargılama giderlerinden oluşan toplam yaklaşık 15.979.879,85 TL tutarındaki alacağımızın NEF'ten tahsilatı kesinleşmiştir.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217080


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