***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKırklareli ili Lüleburgaz ilçesi Evrensekiz/Kırcaali Mah. Mevkii 300 ada 92 parsel ve 343 ada 1 parsel mevkiinde Şirketimiz tarafından yapılması planlanan Alüminyum Doğrama ve Muhtelif Alüminyum Profil, Isı İzolasyonlu Alüminyum Profil Üretimi, Muhtelif Alüminyum Biyet Üretimi, Elektrostatik-Anotlama Tesisi projesi yatırımı için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 23.02.2024 tarihli 565167 sayılı 2.713.680.92 TL tutarlı ve 3 yıl süreli Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251807BIST