***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.02.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYatırım teşvik belgesi alımı hakkında dün yapmış olduğumuz açıklamada yatırım tutarı sehven yanlış yazılmış olup doğru tutar ‘dir. 2.713.680.962(İkimilyar Yediyüzonüçmilyon Altıyüzseksenbin Dokuzyüzaltmışiki)TLSaygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252106BIST