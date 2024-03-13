***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.03.2024 14:18
***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından 13.11.2024 tarihinde (bugün) yapılan toplantıda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 11. maddesi hükmü çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticiliği görevini üstlenen Sn. Cihan KURT'un görevinden ayrılması nedeniyle yerine, Tebliğ'de öngörülen lisanslara sahip Sn. Ali Ersin DOĞAN'ın Kurumsal Risk Yönetimi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258435
BIST
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14:328.977
En Düşük
|Değişim
|: -1,02%
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|Açılış
|: 9.090
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|: 9.069
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
|: 2.225,36
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En Düşük
2.218,00
BIST En Aktif Hisseler14:30
|ARTMS
|54,25
|95.412.296
|% 10,00
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|FONET
|38,50
|942.344.290
|% 10,00
|
|TETMT
|13.695,00
|62.787.258
|% 10,00
|
|KSTUR
|7.055,00
|18.830.130
|% 9,98
|
|LMKDC
|33,08
|1.071.479.533
|% 9,97
|
|SNKRN
|43,20
|2.813.318
|% -10,00
|
|KENT
|978,50
|13.996.570
|% -9,98
|
|YAYLA
|20,04
|33.995.034
|% -9,97
|
|IZINV
|53,05
|84.969.849
|% -9,93
|
|ISBTR
|494.000,00
|1.534.000
|% -8,52
|
|THYAO
|275,25
|4.298.065.495
|% -0,09
|
|YKBNK
|22,34
|2.809.951.305
|% -4,12
|
|EREGL
|44,96
|2.781.813.363
|% -0,71
|
|ISCTR
|10,73
|2.514.635.781
|% -3,07
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|OBAMS
|48,92
|2.369.785.335
|% 2,99
|
|ISCTR
|10,73
|2.514.635.781
|% -3,07
|
|YKBNK
|22,34
|2.809.951.305
|% -4,12
|
|ZOREN
|5,22
|434.990.264
|% 0,97
|
|EKGYO
|10,72
|765.188.150
|% -0,46
|
|AKFGY
|2,78
|173.814.461
|% -2,46
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|32,0893
|32,0930
|% 0,12
|
|Euro
|35,1551
|35,1670
|% 0,33
|
|Sterlin
|41,5438
|41,7521
|% -0,64
|
|Frank
|36,9710
|37,1563
|% -0,76
|
|Riyal
|8,6547
|8,6981
|% -0,67
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|24,30
|24,34
|% 0,66
|
|Platin
|933,22
|935,14
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.066,45
|1.071,49
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,92
|82,92
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.162,65
|2.162,99
|% 0,66
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