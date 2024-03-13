***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından 13.11.2024 tarihinde (bugün) yapılan toplantıda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 11. maddesi hükmü çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticiliği görevini üstlenen Sn. Cihan KURT'un görevinden ayrılması nedeniyle yerine, Tebliğ'de öngörülen lisanslara sahip Sn. Ali Ersin DOĞAN'ın Kurumsal Risk Yönetimi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258435BIST