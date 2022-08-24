***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve hissedarlarımızın menfaatlerini korumak.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.08.2022Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 12.000.000Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Şirketimizin faaliyet gösterdiği pazar ve piyasa koşulları, yerel ve küresel ekonomik gelişmeler, Türkiye sermaye piyasasının genel durumu ile Şirketimizin mevcut durumu değerlendirilmiş olup Şirketimizin Borsa İstanbul'daki değerinin Şirketimizin gerçek değerini yansıtmadığı kanaatine ulaşılmıştır. Bu çerçevede sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve hissedarlarımızın menfaatlerini korumak amacıyla-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016, 25.07.2016 ve 23.03.2020 tarihli duyurularına istinaden Şirketimizin Borsa'da işlem gören paylarının geri alım işlemlerinin başlatılmasına,-Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 1.000.000 TL nominal (her biri 1 TL nominal değerinde 1.000.000 adet pay) olarak belirlenmesine,-Geri alım için ayrılacak fonun 12.000.000 TL (Onikimilyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine,-Geri alım işlemleri için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,-Gerçekleştirilecek geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasınakarar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058224BIST