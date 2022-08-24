Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

24.08.2022 19:50
***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve hissedarlarımızın menfaatlerini korumak.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.08.2022
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 12.000.000

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Şirketimizin faaliyet gösterdiği pazar ve piyasa koşulları, yerel ve küresel ekonomik gelişmeler, Türkiye sermaye piyasasının genel durumu ile Şirketimizin mevcut durumu değerlendirilmiş olup Şirketimizin Borsa İstanbul'daki değerinin Şirketimizin gerçek değerini yansıtmadığı kanaatine ulaşılmıştır. Bu çerçevede sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve hissedarlarımızın menfaatlerini korumak amacıyla
-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016, 25.07.2016 ve 23.03.2020 tarihli duyurularına istinaden Şirketimizin Borsa'da işlem gören paylarının geri alım işlemlerinin başlatılmasına,
-Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 1.000.000 TL nominal (her biri 1 TL nominal değerinde 1.000.000 adet pay) olarak belirlenmesine,
-Geri alım için ayrılacak fonun 12.000.000 TL (Onikimilyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine,
-Geri alım işlemleri için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,
-Gerçekleştirilecek geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına
karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058224


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:593.060
Değişim :  -1,96% |  -61,22
Açılış :  3.133  
Önceki Kapanış :  3.122  
En Yüksek
3.149 En Düşük
3.057
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HKTM 17,71 3.518.233 % 10,00  
BFREN 1.437,40 9.912.310 % 9,99  
BEYAZ 14,76 116.454.067 % 9,99  
UTPYA 15,87 2.524.514 % 9,98  
BJKAS 7,50 383.006.166 % 9,97  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Dolar 18,1523 18,1572 % 0,26  
Euro 18,0647 18,0817 % 0,08  
Sterlin 21,3447 21,4518 % -0,10  
Frank 18,6927 18,8053 % -0,08  
Riyal 4,8166 4,8408 % 0,17  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.749 1.749 1,28  
Altın Gr. 1.021 1.022 4,02  
Cumhuriyet 6.797 6.899 -19,00  
Tam 6.847 6.912 -4,00  
Yarım 3.336 3.379 -2,00  
Çeyrek 1.673 1.689 -1,00  
Gümüş.Ons 19,04 19,07 -0,07  
Gümüş Gr. 11,13 11,15 0,00  
B. Petrol 101 101 0,69  
Seans Raporu 17:59
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru