***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
24.08.2022 19:50
***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve hissedarlarımızın menfaatlerini korumak.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.08.2022
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 12.000.000
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Şirketimizin faaliyet gösterdiği pazar ve piyasa koşulları, yerel ve küresel ekonomik gelişmeler, Türkiye sermaye piyasasının genel durumu ile Şirketimizin mevcut durumu değerlendirilmiş olup Şirketimizin Borsa İstanbul'daki değerinin Şirketimizin gerçek değerini yansıtmadığı kanaatine ulaşılmıştır. Bu çerçevede sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve hissedarlarımızın menfaatlerini korumak amacıyla
-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016, 25.07.2016 ve 23.03.2020 tarihli duyurularına istinaden Şirketimizin Borsa'da işlem gören paylarının geri alım işlemlerinin başlatılmasına,
-Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 1.000.000 TL nominal (her biri 1 TL nominal değerinde 1.000.000 adet pay) olarak belirlenmesine,
-Geri alım için ayrılacak fonun 12.000.000 TL (Onikimilyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine,
-Geri alım işlemleri için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,
-Gerçekleştirilecek geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058224
BIST