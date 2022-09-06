***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 06.09.2022 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve hissedarlarımızın menfaatlerini korumak.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.08.2022Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 12.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 31.08.2022 50.000 0,001 11,77 -B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 06.09.2022 150.000 0,002 12,94 -Ek Açıklamalar24.08.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 06.09.2022 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.06.09.2022 tarihinde 12,80 TL - 13,03 TL fiyat aralığından (ortalama 12,94 TL) 150.000 adet pay geri alınmıştır. Şirketimizin sahip olduğu CUSAN payları 200.000 adet olup şirket sermayesine oranı %0,003'e ulaşmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060680BIST