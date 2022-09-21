Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

21.09.2022 18:27
***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 21.09.2022 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve hissedarlarımızın menfaatlerini korumak.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.08.2022
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 12.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 31.08.2022 50.000 0,001 11,77 -
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 06.09.2022 150.000 0,002 12,94 -
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 19.09.2022 50.000 0,001 13,63 -
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 21.09.2022 50.000 0,001 13,02 -

Ek Açıklamalar
24.08.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 19.09.2022 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.
21.09.2022 tarihinde 13,01 TL - 13,03 TL fiyat aralığından (ortalama 13,02 TL) 50.000 adet pay geri alınmıştır. Şirketimizin sahip olduğu CUSAN payları 300.000 adet olup şirket sermayesine oranı %0,004'e ulaşmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064565


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:053.246
Değişim :  -0,97% |  -31,74
Açılış :  3.269  
Önceki Kapanış :  3.278  
En Yüksek
3.296 En Düşük
3.225
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOGUB 7,92 3.441.903 % 10,00  
GESAN 78,10 485.390.748 % 10,00  
ULUSE 118,80 18.760.137 % 10,00  
ZOREN 3,96 968.861.327 % 10,00  
MZHLD 74,35 26.130.950 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,3177 18,3256 % 0,04  
Euro 18,1061 18,1298 % -0,68  
Sterlin 20,7053 20,8092 % -0,33  
Frank 18,9053 19,0192 % -0,01  
Riyal 4,8565 4,8809 % 0,09  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.667 1.667 2,32  
Altın Gr. 982 982 2,46  
Cumhuriyet 6.658 6.759 14,00  
Tam 6.662 6.758 -17,00  
Yarım 3.246 3.301 2,00  
Çeyrek 1.628 1.651 0,00  
Gümüş.Ons 19,43 19,45 0,16  
Gümüş Gr. 11,44 11,46 0,11  
B. Petrol 90,04 90,04 -0,58  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru