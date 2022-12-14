***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









20,07 -B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 14.12.2022 13.400 0,001 20,08 -Ek Açıklamalar24.08.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 14.12.2022 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.12.12.2022 tarihinde 20,06 TL - 20,10 TL fiyat aralığından (ortalama 20,08 TL) 13.400 adet pay geri alınmıştır. Şirketimizin sahip olduğu CUSAN payları 393.400 adet olup şirket sermayesine oranı %0,6'ya ulaşmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087377BIST