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***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

27.12.2022 19:52
***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 27.12.2022 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve hissedarlarımızın menfaatlerini korumak.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.08.2022
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 12.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 31.08.2022 50.000 0,001 11,77 -
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 06.09.2022 150.000 0,002 12,94 -
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 19.09.2022 50.000 0,001 13,63 -
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 21.09.2022 50.000 0,001 13,02 -
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 28.09.2022 60.000 0,001 12,87 -
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 06.10.2022 10.000 0,001 13,9 -
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 12.12.2022 10.000 0,001 20,07 -
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 14.12.2022 13.400 0,001 20,08 -
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 27.12.2022 6.600 0,001 21 -

Ek Açıklamalar
24.08.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 27.12.2022 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.
27.12.2022 tarihinde 20,96 TL - 21,04 TL fiyat aralığından (ortalama 21,00 TL) 6.600 adet pay geri alınmıştır. Şirketimizin sahip olduğu CUSAN payları 400.000 adet olup şirket sermayesine oranı %0,6'ya ulaşmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090381


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