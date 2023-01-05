***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









20,07 -B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 14.12.2022 13.400 0,001 20,08 -B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 27.12.2022 6.600 0,001 21 -B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 05.01.2023 25.000 0,001 19,77 -Ek Açıklamalar24.08.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 05.01.2023 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.05.01.2023 tarihinde 19,75 TL - 19,79 TL fiyat aralığından (ortalama 19,77 TL) 25.000 adet pay geri alınmıştır. Şirketimizin sahip olduğu CUSAN payları 425.000 adet olup şirket sermayesine oranı %0,6'ya ulaşmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094487BIST